Дата выхода iPhone 8, цена и характеристики

12 сентября 2017 года компания Apple представит публике новый iPhone 8 вместе с двумя продолжениями 7 версии. Модель отличается тонким корпусом с изогнутыми краями, имеет безрамочный дисплей, низкое энергопотребление, высокую степень защиты от влаги. В продажу устройства поступят к началу зимы. Ориентировочная цена — 1000 долларов.

Для поклонников своей продукции Apple разработала уникальный смартфон со сканером оболочки глаза, элегантным безрамочным OLED-дисплеем, рекордно длительной автономной работой, беспроводной зарядкой и другими революционными нововведениями.

Презентация модели

По официальной информации, презентация аппарата состоится 12 сентября. Те, кто не сможет лично присутствовать на мероприятии и очень хочет наблюдать за культовым событием, могут смотреть прямые трансляции с места, организуемые многочисленными ресурсами. Старт продаж запланирован на 22 сентября, но он может быть перемещен на 1-1,5 месяца по производственным причинам.

Характеристики iPhone 8

Основные отличительные параметры айфона — биометрические опции, высокопроизводительный процессор Apple A11, дистанционная зарядка. Пока не ясно, будет ли зарядка входить в комплектацию. Возможно, ее нужно будет докупать отдельно. Параметры смартфона:

OLED-дисплей на 5,8 дюймов с разрешением 2560х1440 точек (570 на дюйм);

процессор с 6 ядрами, видеоускоритель на 8 ядер;

3 гигабайта оперативной памяти, 128 или 256 гигабайт внешней памяти;

2 камеры, фронтальная с поддержкой режима 3D-съемки;

усовершенствованная технология распознавания лица для разблокировки техники и выполнения авторизации;

влагонепроницаемый корпус;

ускоренная зарядка.

Особенности дизайна

Корпус Айфон 8 будет изготовлен не из привычного алюминия, а из армированного стекла. За счет оптимизации веса других элементов корпуса, наличие стеклянной задней крышки никак не скажется на общем весе устройства.

Дисплей

OLED-дисплей, в отличие от ЖК-образцов, не требует подсветки, имеет отличную контрастность, широкие углы обзора, отличается низким энергопотреблением, позволяет комфортно читать информацию в любых внешних условиях освещенности.

Процессор

A11 обеспечит смартфону рекордную производительность. За датчики отвечает сопроцессор, работающий отдельно от основного.

Дистанционная зарядка

Заряжать аккумулятор аппарата можно будет без применения проводной технологии с использованием специального устройства, передающего сигнал в радиусе нескольких метров. Скорость зарядки зависит от расположения устройства и базы: чем дальше телефон, тем медленнее будет происходить заряд. Возможность проводной зарядки у пользователей останется.

Цена

На территории Украины оригинал можно будет купить не менее чем за 27 000 гривен. В США ожидается ценовая планка в 850-1000 долларов.