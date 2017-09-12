Дата выхода iPhone 8, цена и характеристики
12 сентября 2017 года компания Apple представит публике новый iPhone 8 вместе с двумя продолжениями 7 версии. Модель отличается тонким корпусом с изогнутыми краями, имеет безрамочный дисплей, низкое энергопотребление, высокую степень защиты от влаги. В продажу устройства поступят к началу зимы. Ориентировочная цена — 1000 долларов.
Для поклонников своей продукции Apple разработала уникальный смартфон со сканером оболочки глаза, элегантным безрамочным OLED-дисплеем, рекордно длительной автономной работой, беспроводной зарядкой и другими революционными нововведениями.
Презентация модели
По официальной информации, презентация аппарата состоится 12 сентября. Те, кто не сможет лично присутствовать на мероприятии и очень хочет наблюдать за культовым событием, могут смотреть прямые трансляции с места, организуемые многочисленными ресурсами. Старт продаж запланирован на 22 сентября, но он может быть перемещен на 1-1,5 месяца по производственным причинам.
Характеристики iPhone 8
Основные отличительные параметры айфона — биометрические опции, высокопроизводительный процессор Apple A11, дистанционная зарядка. Пока не ясно, будет ли зарядка входить в комплектацию. Возможно, ее нужно будет докупать отдельно. Параметры смартфона:
OLED-дисплей на 5,8 дюймов с разрешением 2560х1440 точек (570 на дюйм);
процессор с 6 ядрами, видеоускоритель на 8 ядер;
3 гигабайта оперативной памяти, 128 или 256 гигабайт внешней памяти;
2 камеры, фронтальная с поддержкой режима 3D-съемки;
усовершенствованная технология распознавания лица для разблокировки техники и выполнения авторизации;
влагонепроницаемый корпус;
ускоренная зарядка.
Особенности дизайна
Корпус Айфон 8 будет изготовлен не из привычного алюминия, а из армированного стекла. За счет оптимизации веса других элементов корпуса, наличие стеклянной задней крышки никак не скажется на общем весе устройства.
Дисплей
OLED-дисплей, в отличие от ЖК-образцов, не требует подсветки, имеет отличную контрастность, широкие углы обзора, отличается низким энергопотреблением, позволяет комфортно читать информацию в любых внешних условиях освещенности.
Процессор
A11 обеспечит смартфону рекордную производительность. За датчики отвечает сопроцессор, работающий отдельно от основного.
Дистанционная зарядка
Заряжать аккумулятор аппарата можно будет без применения проводной технологии с использованием специального устройства, передающего сигнал в радиусе нескольких метров. Скорость зарядки зависит от расположения устройства и базы: чем дальше телефон, тем медленнее будет происходить заряд. Возможность проводной зарядки у пользователей останется.
Цена
На территории Украины оригинал можно будет купить не менее чем за 27 000 гривен. В США ожидается ценовая планка в 850-1000 долларов.