"Фокстрот" отметил лучших юных инспекторов движения-2017

С 5 по 13 сентября в Одессе состоялись всеукраинские финальные соревнования отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и игры команд Клуба веселых и находчивых юных инспекторов движения (КВН ЮИД) в Одессе. Творческие соревнования для школьных команд со всех уголков Украины организовали специалисты Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, Министерства образования и науки и социальной политики Украины при поддержке давних партнеров ЮИРивського движения Украины - Группы компаний «Фокстрот».

Почти 500 школьников из всех областей Украины собрались на слет в детский центр «Молодая гвардия» в рамках IХ оздоровительной смены «Я - гражданин Украины». В течение семи дней школьники соревновались в знаниях Правил дорожного движения, таких конкурсах, как «Юный регулировщик», «Велоэстафета», «Агитационно-пропагандистский выступление команды», «Теоретические знания Правил дорожного движения», «Медицинская помощь» и в соревновании «Социальная реклама по безопасности дорожного движения », учились основам домедицинской помощи пострадавшим в ДТП.

По суммарным результатам, лучшие знания и навыки продемонстрировали команды из Житомирской, Черкасской и Запорожской областей.

Традиционно, настоящей изюминкой cлета стали выступления финальных игр команд КВН-ЮИД. В юмористических зарисовках участники соревнований рассказывали о том, что дорога не место для шуток, и шутили над теми, кто не уважает правила дорожного движения. Своим искрометный юмором покорила всех присутствующих команда КВН «Витамины» из Киевской области, заняла 1 место в соревнованиях КВН-ЮИД. «Никто и подумать не мог, что ЮИД переживет ГАИ», - шутили на злобу дня юные КВНщики из Борисполя.

Серебро получила команда «Стоп-кадр» из города Берегомет Черновицкой области, прошлогодний чемпион КВН-ЮИД-2016 года. К числу лучших вошли также команды «Інші діти» (г. Ровно) и «Третья Рота» (г. Северодонецк Луганской области).

-15 лет назад началась дружба «Фокстрота» с ЮИДовцами Украины, которая и вдохновила нас на создание собственного социального проекта «Школа безопасности» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно», - рассказала на церемонии закрытия слета пресс-секретарь ГК «Фокстрот» Алевтина Белецкая. - С тех пор младшие школьники учатся правилам безопасности вместе с героями нашего мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь», а молодежь - играя в КВН ЮИД. Вдохновляйте и далее нас на полезные проекты, и пусть развивается ваше движение!

Среди партнеров-единомышленников ЮИРивського движения Украины - давние помощники организаторов слета Ассоциация международных перевозчиков Украины, Всеукраинский союз автомобилистов, ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины», Украинский детский центр «Молодая гвардия». Все они объединены общей целью - научить как можно больше детей дорожным правилам, оказанию первой медицинской помощи в ДТП для безопасного и комфортного будущего.

Справка: С 2002 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» реализует социальный проект «Школа безопасности». Среди совместных мероприятий с Национальной полицией Украины - конкурсы детского рисунка «Мой друг - безопасное движение», соревнования школьных команд юных инспекторов движения (ЮИД) - от региональных конкурсов в всеукраинского финала в УДЦ «Молодая гвардия». При содействии специалистов ГСЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 200 000 зрителей.

По мотивам популярной (по количеству просмотров) серии мультфильма «Пожар» - была разработана листовка «При пожаре действуй правильно!». С 2012 года совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины «Фокстрот» проводит «Уроки безопасности» для младших школьников. Более 20 000 дисков с мультфильмом и обучающих листовок было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности во время таких уроков. В марте 2013. проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.