Интернет-магазин часов Watch4You запускает опцию "Заказать часы на примерку"

Покупки через Интернет сегодня стали привычным явлением. Зачем ходить по магазинам, толкаться в очередях и тратить время, если можно сделать все, не выходя из дома – в спокойной обстановке выбрать нужный товар, почитать о его характеристиках, сравнить цены, ознакомиться с отзывами других покупателей.

Но тут существует определенная опасность. Что, если вы заказали какую-то вещь, отвечающую всем вашим требованиям, получили посылку, принесли домой, распаковали – а она не подошла? Не тот размер, цвет или модель – это может быть что угодно, даже если покупка соответствует всем необходимым стандартам качества. И тогда приходится совершать процедуру возврата, которую еще и не каждый сайт предлагает, либо передаривать покупку, а то и вовсе оставлять ее пылиться на антресолях.

Интернет-магазин часов Watch4You.com.ua не сомневается в качестве поставляемого товара – мы предлагаем только высококачественные оригинальные наручные часы от мировых производителей. Но даже с такими гарантиями может выйти осечка – слишком длинный ремешок, слишком большой корпус для вашей руки.

Вот почему мы предлагаем нашим покупателям совершенно новую и необычную услугу. Теперь жители Киева и Харькова имеют возможность заказать часы на примерку, прийти к нам и примерить разные аксессуары. Как это работает? Вы заходите на наш сайт и выбираете несколько моделей наручных часов, которые пришлись вам по вкусу. Но вместо кнопки «Купить» нажимаете соседнюю – «Заказать примерку».

Мы подготовим для вас выбранные модели, и вы сможете лично их проверить перед покупкой. Нет возможности посетить наш офис? Не беда – курьер доставит ваш заказ на любой адрес в Киеве или Харькове.

Теперь купить качественные, надежные часы стало еще проще – ведь вы оплачиваете именно то, что вам нужно!