ГК "Фокстрот" и Украинская Премьер-Лига: все будет шоу!

15 сентября 2017 года в президентской ложе НСК «Олимпийский» состоялась пресс-конференция, на которой торговая сеть «Фокстрот» объявила, что бренд, как генеральный партнер Украинской Премьер-Лиги по футболу, планирует создать в рамках турнира ряд спортивных шоу, коммерческих и социальных акций.

- Основная ценность, которая нас объединила с УПЛ, - любовь к футболу и желание радовать украинских болельщиков, - прокомментировал решение исполнительный директор ТМ «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - За 9 месяцев сотрудничества с УПЛ мы добавим новые краски Украинской Премьер-Лиге как инновационному турниру по футболу. Мы сделаем красочными футбольные матчи УПЛ, которые состоятся в разных городах Украины. А миллионы болельщиков получат яркие эмоции от ожидания футбольного праздника и личной вовлеченности в спортивное шоу на стадионах, в наших промо-зонах, во время трансляций матчей.

На основных матчах Украинской Премьер-Лиги по футболу до июня 2018 года «Фокстрот» планирует провести ряд ярких мероприятий совместно с представителями футбольных команд и болельщиками. Наиболее принципиальные матчи УПЛ будут сопровождать команда стюардов и волшебных лисичек-промоутеров, которые создадут веселое настроение на входе и на трибунах, а шоу квадрокоптеров - в воздухе перед стадионом. У стадионов перед матчами планируются конкурсы и розыгрыши призов от «Фокстрота», а в он-лайн формате - футбольные интерактивные квесты с реальными отличиями победителей. Будут установлены фотозоны с использованием инновационной техники (роботов, консолей, ТВ).

Кроме того, матчи УПЛ вместе с «Фокстротом» обещают быть полезными: приобретя билет на матч в рамках турнира, болельщики обязательно получат купон на скидку в сети «Фокстрот». Организаторы предложат также ряд акций. Например, имея определенную сумму покупок или товар от конкретного бренда, покупатель «Фокстрота» при одних акциях порадуется гарантированным подаркам в виде билетов на матчи, а при других - станет участником розыгрыша футбольных мячей с автографами лучших футболистов сезона.

Есть в планах УПЛ и «Фокстрота» совместные выезды футболистов в детские дома в рамках программы благотворительности.

Справка: В 2017 году «Фокстрот» стал инновационным партнером Суперкубка Украины по футболу-2017, который собрал на матче «Шахтер» - «Динамо» полный стадион в Одессе.

В 2011-2012 гг. ТМ «Фокстрот» реализует партнерскую программу с многократным чемпионом Украины ФК «Шахтер» к 75-летию клуба под лозунгом «Фокстрот болеет - футбол побеждает» в рамках турниров Кубка Украины и чемпионата Украины по футболу.

С 2005 года корпоративные команды «Фокстрот» ежегодно успешно участвуют в корпоративном турнире по футзалу за кубок ГК «Фокстрот» в г. Киеве. В 2016 году команда «Фокстрот-запад» выиграла кубок ГКФ.