12 месяцев доступа в интернет по цене одного: Сеть Ланет рассказала об осенних предложениях

Украинский интернет-провайдер Сеть Ланет с 1 по 30 сентября проводит ряд осенних акций — скидок, пакетов услуг и пр. — для старых и новых абонентов.

К участию в акции «Скидка на каждый 3-й месяц» приглашаются уже подключенные и новые клиенты Сети Ланет. По условиям акции при подключении тарифов «Gold» или «Platina» (либо же при переходе на них) абонентам предоставляется дисконт 50% и 70% от стоимости услуг провайдера на каждый последний месяц квартала.

Акции для новых абонентов

Проект «Первый в подъезде» адресован новым клиентам. Подключившись к Сети Ланет, клиент получает возможность бесплатно пользоваться услугами компании в течение одиннадцати месяцев.

Скидки до 70% или год интернета по цене месяца

- Подключив или сменив тарифный план на «Gold» (199 грн/30 дней; интернет на скорости до 1000 Мбит/с и более 100 цифровых каналов), плата за 3-й, 6-й, 9-й и 12-й месяцы на протяжении года составит 99 грн.

- В тарифном плане «Platina» (299 грн/30 дней; скорость интернета до 1000 Мбит/с и более 140 цифровых каналов) размер абонплаты за 3-й, 6-й, 9-й и 12-й месяцы пользования составит 89 грн.

- Первый клиент провайдера в подъезде многоквартирного дома с подключением к Сети Ланет, оплативший месячную абонплату, получает возможность 12 месяцев пользоваться услугами компании бесплатно.

Ознакомиться с покрытием и определить возможность подключения дома к сети можно с помощью онлайн-карты, предоставленной на сайте компании. Дома, где еще нет абонентов Сети Ланет, обозначены на карте словом «Акция». Новые абоненты подключаются бесплатно.

О компании:

Сеть Ланет — интернет-провайдер с обширной географией и картой сетевого обслуживания, которая продолжает расширяться. Компания специализируется на услугах подключения высокоскоростного интернета и кабельного телевидения. Сеть Ланет — единственный провайдер в Украине, предоставляющий гигабитный канал доступа к интернету. Благодаря использованию новейших технических решений и клиентоориентированному сервису провайдер обеспечивает безупречное качество телекоммуникационных услуг и оптимальные условия сотрудничества.

Контакты:

Центр обслуживания абонентов:

Киев, пр. Победы, 95

(044) 500-03-03

info@lanet.ua