Apple iPhone X - смартфон в честь десятилетия линейки

12 сентября компания Apple представила миру сразу три новых смартфона. Модели iPhone 8 и 8 Plus стали логичным этапом развития линейки. А флагман iPhone X претендует на звание очередного прорыва в будущее. Ожидание старта продаж новинок постоянно подогревается новыми сведениями об их возможностях.

Событие сезона

Недавно компания Apple провела ежегодную презентацию, где продемонстрировала набор долгожданных новинок. Возможно, градус сенсационности этого мероприятия был заметно снижен из-за многочисленных слухов и утечек информации. Однако компании все же удалось удивить аудиторию.

Как и прогнозировалось, 12 сентября было анонсировано не две, а сразу три новые модели смартфонов. Вопреки стройной схеме обновления, производители не выпустили усовершенствованные S-версии седьмого айфона. Как в первые годы развития линейки, они сразу представили аппараты следующего поколения.

Новый iPhone 8 изготовлен в двух вариантах - с размерами экрана 4,7 и 5,5 дюймов. Заметным отличием дизайна стала стеклянная задняя панель, обеспечивающая поддержку беспроводной зарядки Qi. Основой мощности является чип A11 Bionic с 64-битным 6-ядерным процессором. Модель Plus также получила двойную камеру, которая расширила ее возможности фотосъемки.

Таинственная "X"

Ровно 10 лет назад основатель компании Стив Джобс представил первый айфон. Сюрпризом, приуроченным к такому событию, стал смартфон Apple iPhone X, непохожий на остальные современные аппараты.

Новая модель удивляет даже своим наименованием. Производители объяснили, что "X" означает "десять". Такое название символизирует юбилейное десятилетие, в честь которого был создан необычный смартфон.

Как можно понять из первого обзора, изменения коснулись всех характеристик новинки. Когда-то этот бренд впервые предложил кнопку с удобным, эффективным сканером отпечатков пальцев. Теперь, когда подобный сенсор стал мейнстримом, компания решилась на следующий решительный шаг. В десятом айфоне нет ни Touch ID, ни кнопки Home. За разблокировку отвечает сканер лица, который работает точно и быстро. А управление происходит с помощью жестов, и, частично, кнопки питания.

Новый флагман приобрел 5.8-дюймовый OLED экран Super Retina с почти незаметными рамками. Поддерживается технология 3D Touch. Стеклянный корпус со стальными рамками защищен по стандарту IP67. Поддерживается быстрая зарядка, также возможно использование беспроводного зарядного устройства типа Qi. Высокоэффективная система A11 Bionic с шестиядерным процессором дополнена GPU от Apple. Для любителей мобильной фотосъемки предусмотрена двойная 12-Мп камера. Внедрено также немало программных изменений (в том числе эффектные Animoji, повторяющие эмоции пользователя).

Для своевременного предзаказа - добавить в список желаний

В Штатах предварительные заказы десятого айфона начнутся 27 октября. Старт продаж - 3 ноября. Вероятно, украинским покупателям он будет доступен чуть позже. Но его появление в нашей стране ожидается также не позднее ноября. Цена - от 37 999 грн за минимальную комплектацию.

Покупателям, желающим как можно быстрее узнать о начале продаж, стоит обратить внимание на предложение интернет-магазина "Розетка". Уже сейчас есть возможность добавить эту модель в свой "Список желаний". Владелец такого списка сразу получит сообщение о старте предварительных заказов и продаж. Более подробно о Apple iPhone X можно узнать, перейдя по ссылке: https://rozetka.com.ua/apple_iphone_x_256gb_space_gray/p22726252/