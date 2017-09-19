Из "Львовских дрожжей" начинается украинский хлеб

Ежегодно украинцы съезжаются на очень традиционное и атмосферное львовское мероприятие – "Праздник хлеба". И совсем не удивительно, что в центре хлебопекарной культуры – Львов, ведь именно здесь рождаются дрожжи, что является основой почти всего украинского хлеба.

Хлеб – это то, что всегда было на украинском столе – как символ благополучия и гостеприимства. И дрожжи являются его обязательным ингредиентом, который создает настоящий вкус и аромат выпечки.

Дрожжевой рынок в Украине можно смело отождествлять с "Львовскими дрожжами". Эта торговая марка славится стабильно высоким качеством и имеет репутацию бесспорного национального лидера. В Украине каждые две из трех буханок "растут" на львовских дрожжах. Торговая марка давно полюбилась украинским хозяйкам, – успешно протестирована в европейских лабораториях. Как результат – ее качество второй год подряд подтверждают независимым мониторингом качества "Добрый знак".

"В отличие от других проектов такого типа, "Добрый знак" требует очень жесткой сертификации в соответствии с европейскими стандартами. Логотип отличия нанесен на каждую упаковку ТМ "Львовские дрожжи", и это дополнительное подтверждение качества для потребителей со стороны европейских лабораторий и аудиторов", – рассказывает Сергей Лавров, коммерческий директор предприятия-производителя "Львовских дрожжей" – "Компании Энзим".

Также "Львовские дрожжи" первыми в Украине отметили разнообразными международными сертификатами, которые требуют производители хлеба во всем мире. Кроме этого, они сохраняют способность поднимать тесто в течение всего срока годности, что регулярно подтверждают пекари. И главным свидетельством качества львовских дрожжей является народное признание, ведь именно на них "растет" 70% хлеба в стране.

"Продукт, который мы производим, является основой хлеба. И больше всего мы гордимся тем, что почти весь украинский хлеб выпекают именно на львовских дрожжах. И это лучше всего подтверждает качество", – говорит Сергей Лавров.

Украинские хлебопеки убеждены - с "Львовскими " дрожжами" в выпечке можно быть уверенным "на все 100".