Медиашкола при 1 + 1 медиа празднует четыре года

В 2013 году 1+1 медиа открыла собственную Высшую Школу Media & Production, чтобы, передавая реальный опыт группы, давать студентам возможность не только слышать теорию, но и получать практику, тем самым воспитывая новое поколение специалистов медиасферы. За четыре года Высшая Школа подготовила для телемира около 600 выпускников, из которых более 100 являются маленькими воспитанниками Детской медиашколы. На сегодняшний день уже 74 специалиста работают в медиа и 68 присоединились к #командинайкращих компании 1+1 медиа.

Истории успеха выпускников Высшей Школы и их уверенные профессиональные шаги говорят сами за себя. Недавним примером тому является зарождение новой звезды на украинском ТВ, ведущей программы «Сніданок з 1+1» − Нели Шовкопляс, которая закончила курс «Ведущая развлекательного шоу» и уже начиная с сегодняшнего дня, 19 сентября, начинает утренние эфиры на телеканале 1+1.

«Высшая Школа Media & Production – это мечта. Мечта улучшить состояние современного образования за счет предоставления качественных знаний нашим студентам, практики на собственных современных мощностях группы 1+1 медиа, общение с преподавателями-сотрудниками компании, которые постоянно совершенствуются и получают знания и опыт по всему миру. А еще − это возможность. Возможность найти новых работников с сияющими глазами, благодаря которым медиакомпании в Киеве и по всей Украине смогут утолить кадровый голод. И это − гордость! За каждого, кого встречаешь коридорам и чьи фамилии видишь в титрах новостей, сериалов, фильмов и шоу», − комментирует Виктория Гнап, руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа.

20 сентября в 19.00 вместе с тренерами, выпускниками и будущими студентами Высшая Школа Media & Production отпразднует 4-летие своей деятельности. Посетить мероприятие, приоткрыть дверь мира медиа, узнать больше о направлениях обучения и познакомиться с командой Высшей Школы смогут все желающие. Подробная информация о встрече по ссылке https://goo.gl/Xwa2Bs