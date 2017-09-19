Женские итальянские пуховики — эталон стильного зимнего образа

Женские итальянские пуховики заслуживают внимания в первую очередь.

Что предлагают нам популярные бренды в этом сезоне?

Armani Jeans подготовили довольно лаконичную, даже строгую коллекцию однотонных пуховиков нейтральных оттенков. Большинство моделей имеют удлиненный силуэт, что особенно радует в преддверии зимних морозов.

Cerruti остаются верными элегантной сдержанности: их коллекция понравится ценителям простоты и практичности.

Emporio Armani предлагает раскрасить монотонность будней розовым, голубым, золотистым, ярко-синим и белоснежным цветом. Стильные молодежные модели для активных девушек так и просятся на прогулку!

Patrizia Pepe создали два направления: практичные пуховики темных оттенков для повседневной носки и яркие, дерзкие, сочные модели для выхода в свет или зажигательного свидания.

Секреты выбора пуховика женского

Понятие «идеальный пуховик» может сочетать кардинально разные характеристики: все зависит от ваших предпочтений, ритма жизни и стиля в одежде. Следуйте нашим советам, чтобы выбрать оптимальную модель.

Тепло. Если вы живете в городе, покупать двухслойный пуховик нет необходимости: достаточно приобрести обычный однослойный. Если вы любите лыжные прогулки или живете в лесополосе, стоит отдать предпочтение более теплой двухслойной модели.

Цвет. Лучший способ определиться с оттенком пуховика женского — подобрать его исходя из цвета ваших глаз. Серые и голубые глаза подчеркнут нейтральные тона, все оттенки розового, серого, синего и зеленого. Обладательницам зеленых глаз идет фиолетовый, темно-зеленый, бледно-желтый, коричневый и коралловый. Ореховый оттенок глаз прекрасно сочетается с темными оттенками нейтральных цветов, а также с бордовым, оранжевым и лавандовым.

Материалы. Сторонницы традиционных решений, без сомнений, выберут классический вариант из нейлона или полиэстера, с меховой опушкой или без нее. Любительницам ярких образов рекомендуем обратить внимание на модели с кожаной отделкой, меховой оторочкой или целыми частями из пальтовой ткани.

Оригинальный принт — еще один способ выделиться из серой толпы.

Длина. Удлиненные куртки на пуху не дадут замерзнуть даже при длительном нахождении на воздухе, а короткие удобны для тех, кто проводит большую часть дня за рулем.

Капюшон. Оптимальный выбор — это отстегивающийся капюшон на пуговицах или молнии, поскольку вы можете модернизировать образ в соответствии с меняющимися событиями. Тем не менее, модели без капюшонов обычно выглядят более женственно и дорого.