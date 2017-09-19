Какую оргтехнику выбрать для дома?

Несмотря на то, что большинство услуг, связанных с печатью, обработкой, сканированием и ксерокопированием текста и фото можно получить в профильных сервисных центрах, многие пользователи предпочитают установить у себя дома свой собственный сканер, принтер, МФУ и не переплачивать сторонним фирмам.

Ознакомиться с актуальным ассортиментом печатающей техники и сопутствующих устройств вы можете на сайте одного из крупнейших специализированных магазинов Lucky-Print.com.ua.

Итак, какую же технику все-таки приобрести? В первую очередь, многие задумываются над покупкой принтера. Практически любому пользователю, даже если его деятельность напрямую не связана с бумажной работой или фотографиями, порой необходима печатающая техника – для распечатки бланков, заявлений, объявлений, схем, договоров и так далее.

Принтеры делятся на две большие группы – это лазерные и струйные устройства. Первые подходят исключительно для печати большого числа текстовых и черно-белых документов. Струйные принтеры, в свою очередь, могут работать с изображениями, в том числе цветными. Основными характеристиками принтеров является скорость и точность печати, ресурс работы, то есть, сколько страниц может распечатать принтер, к примеру, в месяц, тип расходных материалов.

Если вы не планируете заниматься распечаткой фотографий и документов в большом количестве и в высоком качестве, вам подойдет техника средней ценовой категории. За дальнейшей консультацией лучше обратиться непосредственно в чат к сотруднику упомянутого выше онлайн магазина.

Обратите внимание, что стоимость самого принтера – это только один из критериев выбора. Часто бывает, что лицензионные расходные материалы для выбранной вами модели стоят почти столько же, сколько и само оборудование. Предварительно подумайте стоит ли «заряжать» принтер многоразовыми, повторно заправленными картриджами или подключить к нему СНПЧ – систему непрерывной подачи чернил. Также учитывайте стоимость выбранной бумаги.

Самостоятельно заправлять картриджи чернилами или тонером крайне не рекомендуется – это опасно для здоровья, окружения, самого принтера. Если вам нужно зарядить картридж – обратитесь в профильные фирмы.

В заключение отметим растущую популярность, так называемых МФУ устройств. Дословно это многофункциональные устройства, которые являются и принтером, и сканером в одном лице. Такое оборудование подойдет не только для рядовых пользователей, но и небольших офисных организаций.