Сдача объекта в эксплуатацию и уплата паевого взноса в развитие инфраструктуры

Анализируя практику ООО «БТИ М» мы пришли к выводу, что самым тяжелым этапом строительства является именно сдача объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

В связи с изменением законодательства в 2017 году и переходом от 5 категорий сложности объектов недвижимого имущества к 3 классам последствий, введением обязательной экспертизы (для классов СС2 и СС3), изменением форм бланков разрешительных документов и требований для сдачи в эксплуатацию, а также реформированием процедур проверок, возникает много сложностей даже у тех застройщиков, что к моменту реформирования имели все необходимые документы.

Одной из проблем при сдаче объекта в эксплуатацию является уплата паевого участия в развитие инфраструктуры населенного пункта. Она заключается в перечислении заказчиком в соответствующий местный бюджет средств для создания и развития указанной инфраструктуры до принятия объекта строительства в эксплуатацию. Однако на практике мы часто встречаемся с ситуацией, когда мы понимаем, что средства фактически не будут тратиться на инфраструктуру или же определенная органом местного самоуправления сумма средств превышает плановые расходы или общую значимость объекта недвижимого имущества.

Как правильно избегать «лишних расходов»?

Во-первых, необходимо определиться, действительно ли Вы должны платить взнос в долевое участие в развитие инфраструктуры города. Согласно ст. 40 ЗУ «О регулировании градостроительной деятельности» заказчик, который намерен застроить земельный участок в соответствующем населенном пункте, обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. Судебная практика подтверждает, что требование уплаты паевого участия при реконструкции квартир (как и других объектов недвижимого имущества, которые не расположены непосредственно на отдельном земельном участке) является неправомерным и безосновательным. Кроме того, необходимо проверить, не относится ли Ваш объект к исключениям из «общего правила», которые согласно законодательству и актов органов местного самоуправления освобождаются от такой уплаты.

Во-вторых, в случае необходимости уплаты паевого взноса, необходимо минимизировать сметные расходы на строительство, однако обязательно подтвердить их документально. Иначе ОМС самостоятельно определит примерную сметную стоимость строительства, учитывая средние представительными региона. Кроме того, после недавних изменений в законодательстве, общая сметная стоимость строительства/реконструкции отмечается уже на этапе регистрации разрешительных документов для выполнения строительных работ и должна соответствовать сметной стоимости при сдаче объекта в эксплуатацию.