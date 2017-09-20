Социальная акция по озеленению своего города "Посади дерево" от Rozetka.ua

7 и 8 октября в рамках акции «Это дерево для тебя, Украина», в пяти крупных городах страны - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове состоится благотворительная высадка деревьев. Каждый горожанин Киева (Харькова, Одессы, Днепра, Львова) сможет купить дерево и подарить его любимому городу.

К участию в акции приглашаются все, кто желает озеленить родной город и оставить живой след в развитии своей страны. По словам организаторов проекта, его идея родилась из желания сказать любимой стране «спасибо» и одарить ее действительно полезными подарками.

«Это уникальная возможность для каждого украинца позаботиться о природе своей страны и сделать вклад в озеленение территорий. Каждый, при желании, сможет ухаживать за своим деревом в любое время. Идея нашего проекта родилась несколько лет назад. За это время мы успели провести одну большую высадку деревьев в Киеве. Мы гордимся активностью жителей Украины, благодаря которой мы высадили более тысячи деревьев. В этот раз мы существенно расширяем границы проекта и организовываем высадки и в других крупных городах Украины. В этом году украинцы озеленят также Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов. Всего планируется высадить до 3 500 деревьев», рассказал организатор акции.

В нашей стране есть много красивых и просторных парковых зон, где всегда можно высадить еще больше деревьев, озеленяя города. На сайте https://posadiderevo.rozetka.com.ua/ участники акции смогут выбрать место высадки и любой из предложенных саженцев. Среди деревьев можно найти разнообразные виды: клен, катальпа, рябина, граб, каштан конский, сакура сортовая, липа, клен шаровидный и береза. Команда Rozetka.ua высадит деревья на протяжении этой осени и будет ухаживать за ними. Саженцы можно приобрести на сайте и оплатить банковской картой. Участники акции оплачивают только стоимость самого дерева, все расходы на высадку, включающие трансфер, посадку, грунт и полив, организаторы возьмут на себя. За тем, как развиваются зоны высадки и растут высаженные деревья, горожане смогут наблюдать через сайт и его интерактивную карту.