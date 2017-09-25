5 победителей, 1 гран-при и более 9500 гостей − в Киеве состоялся фестиваль "Де кино. Эпизод 2"

В первый день Де кино. Эпизод 2 открывал танцевальный перформанс от APACHE CREW и приветственные слова сопредседателей жюри. Долгожданный фестивальный показ шорт-листов в пяти номинациях и определение победителей состоялись 23 сентября. Вместе с жюри зрители просмотрели 54 короткометражки, которые были выбраны из более 500 заявок.

В номинации «вебизод» победил фильм «СУЧАТР: посібник по створенню» Матвеева Михаила. Призовое место среди участников номинации «фильм на мобильный телефон» получила работа Романа Орела «Всі на посівну». Лучшей «комедией» была выбрана короткометражка «The End» Никиты Лыськова. Первым в шорт-листе номинации «ужасы» стал Даниил Миликовский с его хоррором «Аліум». В номинации «драма» по судейскому решению победу одержала история Екатерины Ивановой «Кiно назавжди».

Обладателем Гран-при фестиваля стал Иван Шоха с короткометражной лентой «Fingerman».

«Для этого момента у нас был 1 шанс, 1 дубль и 2 месяца работы», − во время церемонии награждения отметил триумфатор Де кино. Эпизод 2.

«Восхищена тем, что с каждым годом все большее количество работ подается на фестиваль, а их уровень становится выше. Особенно впечатлила работа, получившая гран-при − очень эмоциональная, трогательная история, которая держала в хорошем и правильном напряжении. Де кино вселяет надежду на то, что у нас всех есть светлое креативное будущее» − отметила сопредседатель жюри, генеральный продюсер 1+1 Production Виктория Лезина.

«Мне кажется, что только ради того, чтобы мир увидел эту удивительную и трогательную корометкометражку, где фингермен пробег все свои приключения одним кадром и за одну поездку на эскалаторе по невероятным локациям, и ее создателей, фестиваль нужно было проводить», − прокомментировала сопредседатель жюри, продюсер FILM.UA Group Ирина Костюк.

Каждый победитель в номинациях получит денежные вознаграждения в сумме по 15 000 гривен, обладатель гран-при − 50 000 гривен.

Проведение самого масштабного кинособытия осени завершилось с отрытым финалом. Александр Ткаченко, соучредитель «Де кино», генеральный директор 1+1 медиа, заверил, что приложит все усилия, чтобы в следующем году фестиваль состоялся вновь.

Программа Де кино. Эпизод 2 состояла из мощной двухдневной образовательной части − 24 часа лекций и мастер-классов, выступления специально приглашенных к-спикеров − Джонатана Виттейкера с New York Film Academy, одного из самых востребованных режиссеров Америки, и Марка Рэймонда Уилкинса, претендента на ОСКАР-2017. На уличной сцене для гостей играли музыкальные хедлайнеры, группы Black Balloon и The Erised.