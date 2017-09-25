Как выбрать телефон, который радует и глаз, и слух

Сегодня уже мало кого можно удивить своим мобильным телефоном, поэтому самое время сконцентрироваться на надежной, удобной и недорогой модели.

Приобретая мобильный телефон, не стоит забывать, что это не фотоаппарат, не аудиоплеер, не видеокамера, не игровая приставка и не планшетный компьютер. Прежде всего – это средство связи. А значит, с появлением нового гаджета вы должны стать еще коммуникабельнее. Как выбрать устройство, которое отвечало бы этим требованиям?

Емкость аккумулятора

Где то время, когда мобильные телефоны заряжались раз в неделю. Увы, сегодняшние модели смартфонов потребляют много энергии, и если аккумуляторная батарея устройства выдерживает до следующей зарядки хотя бы сутки – это уже достижение. Обращайте внимание на модели, с емкостью батареи не менее 3000-3500 mAh. Иначе можете оказаться без связи в самую нужную минуту.

Цена вопроса

Безусловно, производители могут изготовить любое устройство, которое бы отвечала абсолютно всем требованиям потребителей. Однако стоимость такого гаджета была бы просто космической. Не стоит экономить, выбирая смартфон неизвестной никому китайской фирмы, все же доверяйте флагманам или хотя бы фирмам-производителям, зарекомендовавшим себя ответственными. Сэкономить же можно с помощью сервисов цен, на которых подобрать самое выгодное предложение от проверенных компаний-продавцов можно за считанные минуты. Например, если перейти по ссылке http://ek.ua/list/122/ на один из популярнейших сервисов цен, то любой пользователь найдет мобильный телефон, который идеально подходит именно ему. При этом стоимость гаджета окажется ниже, чем в магазине.

Из чего сделан

Пластик или металл? – пожалуй, если мы говорим о материалах исполнения мобильного телефона, то подразумеваем выбор именно из этих распространенных вариациях исполнения корпусов. И здесь что-то посоветовать сложно, но все же автор этих строк предпочитает либо сплав, либо алюминий – металлический корпус лучше отдает излишнее тепло, и смартфон меньше склонен к перегреву. А это, разумеется, сказывается на сроке службы и производительности мобильного устройства.

Уже не редкость телефоны из оргстекла или кевлара, драгоценных сплавов и даже дерева. Но все же это, скорее, исключение, а не правило.