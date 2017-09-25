Игорь Лысов организовал футбольный турнир среди команд строителей

23 сентября на стадионе им. Банникова состоялось открытие футбольного турнира среди строителей Украины. Соревнование вызвало большой интерес и собрало 24 лучшие команды со всей страны. Одним из главных организаторов мероприятия выступили Игорь Лысов первый вице- президент Конфедерации строителей Украины.

В строительном бизнесе многое зависит от персонала, его квалификации, стремления быть лучшими. И для роста, развития компании должен развиваться и ее коллектив. Цель данного футбольного турнира – это объединение строительной отрасли Украины, обмен опытом, развитие спорта и здорового образа жизни и одновременно это один из лучших способов получить мощнейший заряд энергии, как для участников, так и для болельщиков команд, повысить сплоченность в коллективе и наладить дружеские контакты с другими участниками.

Как рассказал на открытии турнира Игорь Лысов: «Строительство – это один из локомотивов украинской экономики и от того, какие кадры будут в строительной отрасли, зависит и будущее страны. И сегодня мы стараемся делать все для того, чтобы проходил обмен опытом, чтобы продукция, выпускаемая нашей отраслью, была наивысшего качества. И поэтому Конфедерация строителей Украины, где я являюсь первым вице-президентом, поддерживает такие мероприятия».

«Сегодня в футбольном турнире принимает участие 24 команды, представляющие лучшие строительные компании со всей Украины. И в следующем году мы планируем собрать на этом стадионе уже международный турнир, где будут представлены футбольные команды крупнейших европейских строительных организаций. Конечно, это довольно сложное мероприятие в плане подготовки, ведь нужно не только отобрать лучших участников, но и сделать Украину привлекательной для проведения подобного турнира. Но это еще один шаг к тому, чтобы стереть границы между Украиной и Европой, чтобы улучшить обмен опытом и сотрудничество. Ну а футбол – это один из показателей развития и силы нашей страны!», — рассказал Игорь Лысов.

Открытие турнира прошло в дружеской, праздничной атмосфере. Хорошая погода и поддержка трибун заряжали футболистов на борьбу, и на поле было много эмоций. Как отметили болельщики, подобные соревнования выступают еще и хорошим примером для молодежи и помогают в развитии спорта и здорового образа жизни.