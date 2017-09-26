На фестивале "Гражданский проектор" определили лучшие украинские короткометражные фильмы

Основатель и организатор кинофестиваля Андрей Лохматов отметил, что именно в этом и есть «фишка» фестиваля - лучший украинский короткий метр определяют не традиционно в столице, а на юге Украины.

«Мы добились того, что киевляне едут к нам, а не мы к ним. У нас пять членов жюри в этом году из Киева, настоящие профессионалы своего дела. К нам едут актеры и режиссеры из других городов, чтобы представить свое кино, а потому мы без преувеличений можем заявлять, что Николаев на два дня стал столицей Украинского короткометражного кино», - сказал он.

Во время фестиваля состоялось три показа конкурсной программы, а члены Коллегии жюри - известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина и молодой кинорежиссер Нариман Алиев учили на своих мастер-классах молодых участников фестиваля азам и секретам киноискусства.

Завершился фестиваль в помещении Николаевского драматического театра церемонией награждения победителей и концертом джазовой группы из Нью-Йорка «Bryan Carter Trio», которая выступила со специальной программой Ray Charles Music по приглашению Николаевского джаз-клуба Владимира Алексеева.

Честь объявить имена победителей фестиваля выпала главному партнеру и другу фестиваля, основателю благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» Игорю Янковскому, который отметил, что и в дальнейшем будет поддерживать «Гражданский проектор», ведь фестиваль ежегодно становится все большим культурным событием в масштабах Украины.

«Я очень рад, что с первого дня основания и вот уже четыре года мы поддерживаем этот кинофестиваль. Приятно видеть, как он растет. Изменилось все - теперь мы проводим его в здании театра, есть настоящая красная дорожка, полные залы. А главное - значительно улучшилось качество фильмов, которые направляются на конкурс. Надеюсь, в следующем году, кроме моего Фонда, кинофестиваль поддержат и другие спонсоры, и меценаты», - заявил Игорь Янковский.

По мнению молодого режиссера, номинанта Берлинского кинофестиваля Наримана Алиева, этот проект на годы может стать визитной карточкой Николаева, и даст движение культурному процессу по всей Украине.

Обладательница премии «Золота Дзига» Римма Зюбина, награждая режиссеров в номинациях «Игровое кино» и «Документальное кино», подчеркнула, что сегодня в Украине есть мощное документальное кино, которое, по ее словам, гораздо сильнее, чем художественное.

Победу в номинации «Игровое кино» получил фильм из Одессы, режиссера Владека Занковского «Однажды в Одессе». Это ироническая картина о том, как друзья Михаила Саакашвили решили устроить ему сюрприз на День рождения, сымитировав покушение на его жизнь.

В номинации «Документальное кино» первое место заняла картина «Ленинопад» режиссера Светланы Шимко из города Черкассы. Ирония на тему прощания с советской эпохой в Украине «зацепила» большинство фестивальных судей.

Между тем победителем в номинации «Зрительские симпатии», который определялся с помощью голосования в зале, стал документальный фильм из города Харькова режиссера Дмитрия Коновалова «Домой» о четырех участниках АТО, которые вернулись домой и постепенно учатся жить среди людей, которые о войне практически ничего не знают. Этот же фильм занял 2 место в номинации «Документальное кино» - мнение зрителей и профессионального жюри почти совпало.

Еще одной «изюминкой» фестиваля стала начатая в прошлом году специальная номинация «Региональное кино», которая призвана поддержать и поощрить кинорежиссеров из маленьких городов, пригородов и даже поселков Украины. В этом году в этой номинации награду от заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Оксаны Янишевской получил Вячеслав Бигун из города Тячев Закарпатской области с фильмом «Дума о сыне» - документальной картиной о матери Георгия Гонгадзе, премьера которой недавно состоялась в Киеве.

Премию Николаевского городского головы из рук мэра города Александра Сенкевича получил режиссер Евгений Уманов из Николаева за фильм «Фрегат Святой Николай».

Список победителей фестиваля:

Номинация «Документальное кино»:

3 место - фильм «Выходной», режиссер Жанна Максименко-Довгич, Киев;

2 место - фильм «Домой», режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков;

1 место - фильм «Ленинопад», режиссер Светлана Шимко, Черкассы.

Номинация «Игровое кино»:

3 место - фильм «Electroman», режиссер Никита Скоморохов, Киев;

2 место - фильм «Граница Веры», режиссер Оксана Войтенко, Киев;

1 место - фильм «Однажды в Одессе», режиссер Владек Занковский, Одесса.

Номинация «Зрительские симпатии»:

Победитель - фильм «Домой», режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков.

Премия Николаевского городского головы:

Фильм «Фрегат Святой Николай», режиссер Евгений Уманов, Николаев.

Специальная номинация «Региональное кино»:

Фильм «Дума о сыне», режиссер Вячеслав Бигун, город Тячев Закарпатской области.