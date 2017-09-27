Оформить карту "ФОКС клуба" онлайн

С сентября 2017 года оформить карту лояльности «Фокстрота» можно будет без посещения магазина прямо в смартфоне с помощью мобильного банка Privat24. Покупателю достаточно открыть в своем смартфоне приложение Privat24, зайти в раздел «Дисконт» и выбрать «ФОКС клуб» (личные данные пользователя подтянутся автоматически). После этого цифровая карта с уникальным штрихкодом и номером появится в личном списке пользователя.

- Наша задача - сделать покупки в «Фокстрот» еще комфортнее, и увеличивать количество лояльных к бренду покупателей, а партнерство с Приват24 способствует её решению, - сообщил исполнительный директор «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. – Об этом свидетельствует следующая статистика: сегодня в мобильное приложение Приват24 добавлено 577 тыс. карт ФОКС клуба.

"Сотрудничество и сервисные продукты, разработанные совместно с ритейлерами, и, в частности," Фокстрот ", в разы повышают эффективность коммуникации с клиентами и укрепляют лояльность и к продавцу, и к банку, - считает руководитель" Центра электронного бизнеса "ПриватБанка Сергей Харитич. - Это очередной этап грандиозного проекта, который в будущем позволит миллионам клиентов банка получать привилегии от продавцов, не выходя из онлайн-банка".

Оформление цифровой карты он-лайн позволит покупателям сети экономить время и усилия для получения бонусных предложений в рамках программы лояльности «ФОКС клуб». Еще в прошлом году торговая сеть «Фокстрот» первой из компаний сектора торговли электроникой полностью интегрировала свою программу лояльности с электронным банком Приват24. Карты лояльности «ФОКС клуб» автоматически отображаются в приложении Приват24, а сейчас оформить карту можно будет без посещения магазина прямо в смартфоне.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 года). Количество участников «ФОКС клуба» составляет на октябрь 2017 года 6,75 млн человек. По состоянию на сентябрь 2017 года в Украине насчитывается 158 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

В октябре 2016 года торговая сеть «Фокстрот» первой из компаний сектора торговли электроникой полностью интегрировала свою программу лояльности с электронным банком Приват24. Сегодня пользователи мобильного банка Приват24 хранят больше миллиона дисконтных карт украинских торговых сетей. Приват24 является абсолютным лидером среди банковских платежных приложений на территории Украины и постсоветского пространства – на 1 октября его установили более 5,5 млн пользователей смартфонов и еще более 6 миллионов человек пользуются веб версией электронного банка.