Воспитанники Киевской школы-интерната №21 с психоневрологическими заболеваниями нуждаются в помощи

Воспитанникам Киевской школы-интерната №21 с психоневрологическими заболеваниями – синдром гиперактивности, ослабление зрения, слуха, осязания, задержка речевого и психомоторного развития, легкие формы аутизма - необходима сенсорная комната.

Сенсорное развитие ребенка обеспечивает получение четкого представления об окружающем мире и является необходимой базой умственного развития. Чем совершеннее ребенок воспринимает мир, тем быстрее и эффективнее он развивается, и тем успешнее проходит процесс обучения. Особенно это важно для детей с особыми потребностями.

Одной из современных технологий сенсорного развития детей является работа в сенсорной комнате с применением свето-цвето-звукового оборудования. В основном, оно делится на два типа. Во-первых, материалы для стимуляции зрительной системы (терапия построена на игре света и цвета, что способствует успокоению ребенка). Во-вторых, интерактивное оборудование (реагирует на движения и касания, что способствует формированию у ребенка качеств восприятия окружающей его среды).

Общественный проект «Подари ребенку мечту» взялся создать такую комнату с необходимым оборудованием для воспитанников Киевской общеобразовательной санаторной школы-интерната I-II ступеней №21 Оболонского района столицы. Для этого активистам необходимо собрать около 200 тыс гривен. И помочь им в этом может каждый.

Реквизиты для оказания помощи:

Телефон +380934526724 - Наталья Макодрай (вопросы организации и оказания поддержки)

Карта Приватбанка 5168 7427 0107 8002 - Лучок Никита Михайлович (любая финансовая поддержка)