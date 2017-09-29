Real Food: залог успеха для спортсменов

Три основные составляющие успеха в спорте – тренировки, правильное питание, отдых. Нередко спортсмены недооценивают значимость спортивного питания. Мускулы и сила могут расти только лишь при наличии всех нужных витаминов и минералов в человеческом организме. И здесь как раз помогают дополнительные «стимуляторы». Это концентрат натуральных продуктов, профильтрованных и измельченных.

Спортпит – назначение и преимущества

Спортивное питание – это комплекс натуральных добавок для похудения, набора массы, наращивания конкретных мышц, укрепления здоровья для мужчин и женщин. Также спортивное питание рекомендуется в период тяжелых нагрузок не только для профессиональных спортсменов, но и для начинающих.

Выбор добавок напрямую зависит от ваших целей. Принимать добавки бездумно не рекомендуется, их нужно правильно добавлять в свой рацион. Для кого необходим спортпит:

- Профессиональным спортсменам и новичкам-атлетам;

- Людям, которые хотят правильно питаться и поддерживать желанную фигуру в порядке;

- Людям, которые стремятся достичь спортивных высот.

Благодаря спортивному питанию вы не только получите высокие результаты, но и оставите организму резерв для роста в будущем.

Виды спортивного питания

Правильный сбалансированный рацион не только повышает результат, но и хорошо влияет на организм. Если вы серьезно занимаетесь спортом, спортпит вам просто необходим. Это безопасный и полезный продукт, специально созданный для активных людей и спортсменов. Виды спортивного питания:

- Протеин. Чистый белок для мышц. Никакой продукт в рационе не дает 90 процентов белка, что есть в протеине. К тому же, усвоение происходит в разы быстрее.

- Гейнер. Это питание нужно для увеличения массы. В составе большое количество углеводов с белками, что быстро усваиваются в организме.

- Креатин. Целью этого продукта является повышение выносливости и восстановление после тяжелых тренировок.

- Жиросжигатель. Название говорит само за себя. Не только снижает вес, но и перегоняет жир в мышцы.

- Аминокислоты. Хорошо помогают усвоить питательные вещества.

- Комплекс перед тренировкой. Бодрит, повышает тонус.

- Протеиновый батончик. Это самый удобный и быстрый источник энергии.

- Препараты для связок, суставов. Этот продукт больше необходим для бодибилдеров.

Почему стоит покупать в Real Food?

Магазин предлагает широкий ассортимент спортивного питания для эффективных результатов. В каталоге вы найдете добавки, которые помогут восстановить опорно-двигательную систему. Аминокислоты и белки восстановят вас после тяжелой нагрузки, с помощью гейнера и креатина вы наберете массу. Изотоники рекомендуются при беге, витамины – для нормализации обменного процесса. В каталоге представлены также все типы аминокислот и продукты от известных брендов. В этом магазине спортивного питания можно выделить ряд преимуществ:

- Большой выбор.

- Высококачественная продукция.

- Хорошие цены.

- Разнообразие питания.

Real-Food на рынке уже много лет. Учитывая специфику товара, приобретать спортпит следует только в специализированных магазинах, которые дают гарантию и защиту от подделок. Обращайтесь в Real Food, где подберут для вас необходимое питание.