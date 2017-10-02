Комментарий Почетного консула по поводу задержания бандгруппировки

"Я рад, что антисемитские преступления, которые происходили в Украине в последнее время, наконец-то раскрыты. Я уверен, что виновные – все участники бандитской группировки – должны понести строжайшее наказание. По словам Министра внутренних дел Арсена Авакова, за осквернение могилы цадика Нахмана каждый из них получил по 500 долларов. Эти люди готовы за деньги продать любые святыни, даже жизни людей! Потому их приговор должен быть таким, чтобы все извлекли из него урок", - заявил Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.