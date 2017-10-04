Флагман от Xiaomi — новый Mi

Техническая характеристика девайса

Согласно имеющимся данным, различия между Xiaomi Mi MIX и Xiaomi Mi MIX 2 не столь кардинальны, но хотелось бы упомянуть о нововведениях, которые обещал бренд:

- В новеньком Mi Mix 2 мы должны были увидеть AMOLED-экран, бока которого были бы изогнуты, как и у некоторых моделей Samsung.

- Сканер отпечатка пальца планировалось переместить с задней панели, как было в первом смартфоне этой линейки, на переднюю и вмонтировать в экран.

К сожалению, как раз этих нововведений поклонники марки и не дождались. Тем не менее, это компенсировалось иными «плюшками», сделавшими смартфон желанной новинкой для поклонников.

Как известно, дизайнером первого Mi Mix был Филипп Старк, именно он и продолжил свою творческую деятельность в разработке дизайна для Mi Mix 2. Руке этого мастера промышленного дизайнерского дела подвластно абсолютно все. Сам Старк говорит, что «болен» креативностью. До официальной презентации смартфона нам оставалось гадать обо всех особенностях и нюансах флагмана. Однако дизайнер делился в Фейсбуке коротенькими роликами с безрамочным смартфоном, так что стильный вид керамического корпуса нового Mi Mix никого не удивил.

Компания разработала новый динамик, который на порядок лучше пьезоэлектрической керамической акустической системы. Сердцем системы стала платформа Snapdragon 835 со стандартной модификацией памяти 6/128 ГБ для требовательных пользователей. Второй альтернативной версией стала Special Edition 8/128 ГБ. Обе модификации оснащены камерами 5 и 12 мегапикселей. А живет и функционирует модель на батарее 3400 мАч (ранее другие источники сообщали о 4500 мАч). Уже традиционно присутствуют 2 слота для сим-карт. Многообещающей новинкой Mi Mix 2 должна была стать функция распознавания лица, работающая на 3D-датчиках, но похоже она будет только в Mi7.

Кореец или китаец — кто круче?

При сравнении Mi Mix2 и Samsung Galaxy S8 Plus, которые являются ультрасовременными флагманами, можно выяснить много интересного. Чипсет и графический чип устройств одинаковы у камеры от Sony. Но в Samsung камера с превосходящей апертурой. На порядок ниже объем аккумулятора и постоянной памяти в старожиле Samsung. И совершенно разные фирменные операционные системы: MIUI 9 против Android Nougat. Параметры производительности экранов девайсов приблизительно равны, но диагональ Samsung — 6,2 дюйма, что покрывает всего 84% фронтальной стороны против 93% Xiaomi. Кореец имеет большее разрешение (1440х2960 пикселей и 1440х2540 у Xiaomi) и плотность пикселей (531ppi относительно 456ppi).

В ожидании смартфона в продаже больше информации о новинках Xiaomi можно узнать на сайте: https://comfy.ua/smartfon/brand__xiaomi/.