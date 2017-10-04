Изысканные кулоны: как найти свое изделие?

А еще украшения — способ сделать внешность утонченной и изысканной. Вот почему в женских шкатулках так часто встречаются кулоны. Это одни из самых популярных украшений, которые приобретают в интернет-магазине «Оникс».

Чтобы не потеряться в широком ассортименте, изучите, какие существуют варианты. Кулоны бывают:

- декоративные;

- религиозные;

- талисманы.

Самая популярная из этого списка первая группа. Она подходит абсолютно всем. Форма и оформление могут быть разными.

Религиозные приобретают только верующие люди. Православным и католикам предлагают кресты и модели с ликами святых. Иудеям предлагаются модели звезды Давида.

Если хотите защитить себя или близких от дурных взглядов, обратите внимание на талисманы.

1. При выборе украшения возьмите за основу несколько простых правил:

2. Учитывайте пропорции тела. Если у вас короткий торс, не выбирайте короткие, массивные модели. Учитывайте и длину шеи. Чем она короче — тем длиннее должна быть цепочка.

3. Не забывайте и о своих глазах. Обладательницам серых глаз повезло больше всех: они могут выбрать любые варианты. Кареглазым подойдут темно-красные тона, а зеленоглазым — фиолетовые.

Примите во внимание и цвет кожи. Смуглым пойдет желтое или красное золото. Светлокожим — серебро или белое золото.

Даже если аксессуар кажется простым, не спешите с выбором: оцените украшение, продумайте, с каким нарядом вы будете его сочетать. А затем заходите в интернет-магазин «Оникс» и заказывайте выбранную модель.