LPG-CAR обещает водителям прогнозы цен на автогаз

Пользуясь автомобилем с гбо, постоянно встречаешься с проблемами на заправках: или найти сложно, или газ не дольют. А с постоянными скачками цен газа вообще нереально спланировать бюджет поездки.

В интернет-сети есть несколько ресурсов, которые пытаются помочь автомобилистам, но пользоваться ими очень сложно: или не работает карта, или цена пропан-бутана указана с прошлого года. А если обманули на заправке, то связаться с владельцем и вовсе невозможно.

Недавно запустили новый социальный проект lpg-car.com. LPG-CAR – сервис для автомобилистов и владельцев газовых заправок, на котором есть карта заправок, рейтинг стоимости топлива на АЗС. Можно оставить отзывы и комментарии с фото и видео по поводу обслуживания на заправках, а также посмотреть стоимость автогаза на всех заправках в Украине. На сайте есть онлайн калькулятор, где можно сделать расчет расхода газа на авто.

Сайт ЛПГ-КАР предлагает рассылку прогнозов с ценами на сжиженный газ. Обещает предупреждать водителей, когда будет подорожание, и помочь отстаивать свои права.

Хотелось бы, чтобы этот сервис не стал очередным инструментом монопольных топливных компаний, а реально помог автомобилистам.