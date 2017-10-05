В Украине появилась уникальная телематическая система Finova Connect

Украинская компания Finova официально представила собственную систему телеметрии транспортных средств, которая получила название Finova Connect. Система, снабженная функцией экстренного оповещения, в режиме реального времени диагностирует работу автомобиля, его поведение на дороге.

По прогнозам автомобильных экспертов, уже через 3 года в мире около 75% автомобилей будут оснащены системами телеметрии. В Великобритании число транспортных средств, оснащенных системами телематики, ежегодно растет на 40%. Многие автоконцерны уже устанавливают их на новые модели по умолчанию.

Разработчики компании Finova не остались в стороне от актуального тренда и создали платформу «умный автомобиль», которая позволяет в режиме реального времени не только следить за передвижением авто, но и удаленно диагностировать работу его систем. Технология также позволяет оценивать поведение автомобиля на дороге, анализировать манеру вождения и формировать рейтинги водителей. Проект получил название Finova Connect.

Что внутри

Finova Connect — это название системы для водителей, которая состоит из небольшого телематического устройства, подключаемого в разъем OBD-II и приложения для iOS и Android. Устройство снабжено:

GSM-модулем для связи с сервером;

контроллером, который считывает ошибки с датчиков автомобиля;

системой GPS-навигации для определения местоположения авто;

акселерометром и гироскопом для фиксации положения ТС в пространстве и диагностики ходовой части.

Руководитель компании Finova Евгений Деев: «При создании Finova Connect мы в первую очередь думали о безопасности. Наш „умный автомобиль“ не просто фиксирует скорость и маршрут — это умеет обычный смартфон, — но способен распознать пробой ходовой, резкие ускорения, торможения, агрессивное маневрирование, удары. Это особенно важно, когда за рулем — не сам владелец, а кто-то из близких. Система всегда предупредит об опасной ситуации или позволит убедиться, что с водителем и машиной все в порядке».

Безопасность

Под безопасностью в компании Finova понимают множество аспектов:

Непосредственная помощь при аварии. Система способна распознать аварию и самостоятельно подать сигнал в службу поддержки, которая в свою очередь предпримет необходимые меры: вызовет эвакуатор, скорую помощь или полицию. Оперативная помощь пострадавшим в аварии может стать залогом спасения жизни.

Диагностика систем автомобиля. Коммуникация Finova Connect с компьютером автомобиля позволяет своевременно обнаруживать ошибки в его работе, на которые многие водители просто не обращают внимания. Вовремя сделанный ремонт сэкономит средства и сведет к минимуму вероятность отказа узлов и агрегатов в дороге.

Сохранность автомобиля. Устройство в режиме реального времени круглосуточно контролирует состояние автомобиля и оповестит владельца об ударе на парковке, несанкционированной эвакуации или попытке угона, позволит проследить местоположение в случае угона.

Дополнительно

Специально для корпоративного сектора компания Finova представила сервис Finova for Business — это облачная CRM-система для диагностики клиентских автомобилей или контроля автопарков компаний. Получить доступ к облачной платформе Finova и использовать сервис на автомобилях клиентов может любая станция техобслуживания. Партнеры Finova получают доступ к системе бесплатно.

Специалисты автосервисов, как правило, лучше автолюбителей разбираются в сигналах систем об ошибках. На основании анализа данных об авто клиента механики, электрики, специалисты по ходовой и пр. смогут предупредить поломку или наоборот, успокоить взволнованного клиента, который получил на свой смартфон сообщение об ошибке.

Изначально СТО не могут видеть перемещения автомобилей клиентов. Это возможно только в том случае, когда хозяин авто сам даст на это полномочия. Для понимания преимуществ для бизнеса можно оставить заявку в соответствующем разделе.

Коммуникация со службой поддержки Finova, кроме вызова эвакуатора, полиции или скорой, поможет в других затруднительных ситуациях: при замене колеса, севшем аккумуляторе и внезапно опустевшем бензобаке каждому водителю обязательно придут на помощь.

Как купить

Заказать Finova Connect можно уже сейчас на официальном сайте компании. Каждый покупатель устройства получает в подарок год подписки на комплекс услуг, которые оказывает служба поддержки.

Finova Connect для коммуникации по каналу GSM сотрудничает с компанией Kyivstar: оператор обеспечивает наиболее полное покрытие Украины качественной связью.

Справка о компании:

Finova Inc. — компания, специализирующаяся на разработке технологий Telematics & Connected Car. Finova создает новые функции, которые повышают опыт владения автомобилями для водителей и предоставляют уникальные возможности для предприятий, связанных с автомобилем, — от OEM до станций технического обслуживания и страховых компаний.

Контакты:

+380 (44) 227-9-555

info@finova.ua