Раздел объекта недвижимого имущества в Украине

Клиенты ООО «БТИ М» часто обращаются к нам с просьбой произвести раздел объекта недвижимого имущества. Стоит обратить внимание, что при имеющейся технической возможности можно разделить не только целостный имущественный комплекс, но и частные дома, и даже квартиры.

По общему правилу есть 2 пути достичь желаемого: мирное разрешение спора и судебное. Если совладельцы правомерно владеют частью недвижимого имущества, то оптимальным способом разделения этого имущества станет нотариальный договор. Если же совладельцы по тем или иным причинам не желают разделения, то Вам придется обратиться в суд.

Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные случаи, в которых разделение является возможным и целесообразным:

1. Иногда у владельцев частных домов возникает желание продать или подарить часть своего дома другому лицу. Сделать это возможно либо путем предварительного раздела имущества собственником или путем продажи доли в праве собственности другому лицу и дальнейшем заключены между совладельцами договора о разделе имущества.

На практике владельцы стараются избегать отчуждать долю в праве собственности, поскольку такой способ содержит в себе определенные риски. Например, новый совладелец дома может отказаться заключать договор о разделе имущества, что приведет к необходимости проведения такого разделения через суд.

Согласно ст. 364 ГК совладелец имеет право на выдел в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности. На такой выдел необходимо согласие всех совладельцев, поскольку право совместной частичной собственности осуществляется сособственниками по их согласию.

Согласно ст. 367 ГК разделение влечет за собой, как правовое следствие, прекращении права общей долевой собственности и создание отдельных, независимых друг от друга объектов недвижимого имущества. Такие же правовые последствия предусмотрены законодателем и в случае деления имущества, которое есть в общей совместной собственности (ст. 372 ГК).

2. В отличие от раздела имущества, находящегося в общей собственности нескольких лиц, процедура разделения недвижимого имущества и его государственной регистрации по желанию единственного владельца законодательством прямо не предусмотрена. В связи с этим у многих собственников возникали проблемы с пониманием процедуры такого разделения, однако практика ООО «БТИ М» позволяет сделать вывод о законности такого разделения на основании заключения о технической возможности разделения.

3. Разделение квартир может быть осуществлен только после проведения определенных строительных работ (реконструкции), что является необходимым для соблюдения всех Государственных строительных норм и дальнейшего оформления права собственности на отдельные объекты недвижимого имущества.

Обращаем Ваше внимание, что однокомнатную квартиру с незначительной площадью с соблюдением необходимых норм поделить не удастся, однако квартиры со значительной площадью, которые можно разделить на несколько самостоятельных объектов, устроив отдельные санузлы, кухни и соблюдая нормы жилой площади, все же возможно.

4. Что касается разделения целостных имущественных комплексов, то техническая и юридическая возможность зависит от многих факторов: наличие должным образом зарегистрированных правоустанавливающих документов и их соответствие фактическим реалиям, решение вопроса о разделении земельного участка, пожелания заказчика относительно площадей и зданий, которые будут входить в каждой отдельно сформированной отдельной единицы.

В любом случае необходимо детально анализировать документы и технические показатели по каждому объекту недвижимого имущества, который необходимо разбить, и лучше будет обратиться к профессионалам ООО «БТИ М», которые могут предоставить не только всестороннюю консультацию, но и квалифицированную помощь в решении Вашего вопроса.