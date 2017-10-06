Виталий Балыхин: "Караваем мира" мы приветствуем Королевство Марокко за долголетнюю дружбу и сотрудничество

5 октября в «Украинском Доме» на праздновании 25-летия установления дипломатических отношений между Королевством Марокко и Украиной послу Королевства Марокко в Украине госпоже Мине Тунси был передан каравай, испечённый в рамках инициативы основателя Lauffer Group Александра Лещинского «Каравай мира».

- Вопрос на каком хлебозаводе испечь «Каравай мира» для посла Королевство Марокко госпожи Мины Тунси перед нами не стоял - говорит руководитель Lauffer Group Виталий Балыхин. – Конечно же на «Одесском каравае», который недавно посетили послы Королевства Марокко и Португальской Республики. И чей продукцией они остались очень довольны. Шаг за шагом «Каравай мира» как символ миролюбия и сотрудничества все увереннее чувствует себя на международном уровне. 5 октября - насыщенный событиями день. Мы презентовали три «Каравая мира». Утром на Киевском международном экономическом форуме «Украина и мир в новой экономической реальности» один из них вручили почётному гостю, лауреату Нобелевской Премии мира, доктору Раджендра Кумару Пачаури. А днем в аэропорту «Борисполь» совместно с организаторами гастролей - концертным агентством «Аншлаг» «Караваем мира» встретили всемирно известного исполнителя Стинга.

Инициатива основателя Lauffer Group Александра Лещинского «Каравай мира» впервые стартовала на Масленицу 2017 года в Покровске Донецкой области. Семь хлебозаводов Группы в Донецкой и Луганской областях выпекли семь «Караваев мира» и передали их детям-сиротам, переселенцам из зоны боевых действий, воинам АТО.

Многотысячный коллектив компании решил и дальше выпекать их, пока не придёт мир на украинскую землю.

Инициативу поддержали работники «Хлебозавода «Салтовский» (Lauffer Group), которые создали рекордный «Каравай мира» массой 614 килограмм. Каравай из Харькова был украшен картой Украины, национальным флагом и малым гернбом, а также символикой 11 городов, где работают хлебозаводы Lauffer Group. 21 августа представители Национального реестра рекордов зафиксировали достижение харьковских хлебопёков в номинации «Самый тяжёлый каравай», а 22 августа он был представлен на открытии ежегодной Сорочинской ярмарки.

Неделю спустя инициатива Александра Лещинского вышла за пределы Украины и приобрела международный статус: 29 августа, в «Дни украинской диаспоры» во Львове, представители Lauffer Group презентовали «Каравай мира» Евгению Чолию, президенту Всемирного Конгресса Украинцев, объединившего 20 миллионов наших соотечественников по всему миру.

2 сентября в Одессе, на праздновании Дня города, был презентован ещё один рекордный «Каравай мира» –не самый массивный, но зато самый украшенный. Всего на почти 300-килограммовом хлебобулочном изделии уместилось более 2 тысяч декоративных элементов из теста, причём часть из них изготовили сами одесситы, дети и представители СМИ, в прямом смысле приложившие руку к национальному рекорду. Традиционно каравай передали нуждающимся: детям-сиротам и семьям вынужденных переселенцев.

9 и 10 сентября соответственно представили свои «Караваи мира» хлебозаводы Дружковки и Мариуполя.

13 сентября «Караваем мира» официальные лица встретили в Одессе первую партию каменного угля из США, призванного снизить зависимость Украины от энергоресурсов РФ и обеспечить энергетическую безопасность страны.

29 сентября «Каравай мира» приветствовал на украинской земле Стива Возняка.

Международная группа компаний LAUFFER GROUP входит в первую десятку перерабатывающих компаний Украины и является одним из мировых лидеров в сегменте производства муки и хлебобулочных изделий. По результатам 2013 года оборот группы составил $415 млн. Группа компаний работает в Украине 14 лет и включает около 100 предприятий, работающих в различных сегментах продовольственного производства.

Учредитель и мажоритарный акционер Lauffer Group – Александр Лещинский. Под его началом группа компаний стала лидером отрасли переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Александр Лещинский непосредственно руководит группой компаний и продолжает инвестировать в Украину, невзирая на кризис и жесткие условия для развития бизнеса. Под руководством Александра Лещинского группа компаний трансформировалась из разрозненных активов по всей стране в структурированный вертикально-интегрированный холдинг, управляемый в соответствии с европейскими стандартами. В январе 2014 года Lauffer Group стала членом Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Американской торговой палаты в Украине (AСС).