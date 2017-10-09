Ассоциация киноиндустрии Украины, Фонд Янковского и Госкино впервые организовали в Киеве лекции экспертов EAVE

Кинотренинг по инновационному маркетингу и методам дистрибуции кино c участием экспертов из четырех стран Европы был организован совместно Ассоциацией киноиндустрии Украины и Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского «Инициатива во будущего» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Участие в тренинге приняло более 400 украинских кинопроизводителей, продюсеров, дистрибьюторов, директоров кинотеатров, маркетологов. Главная цель такого масштабного мероприятия - углубление знаний участников о международном маркетинге, продажах, дистрибуции и использовании инновационных стратегий в киноиндустрии.

Основными темами тренинга стали:

маркетинг b2b и b2c;

маркетинг онлайн;

работа с фестивалями и публичностью;

работа с агентами по продажам;

выбор между классическими и альтернативными методами дистрибуции;

Перед широкой аудиторией отечественных кинопроизводителей выступили эксперты из четырех стран мира: Гудрун Бури (PR Factory, Бельгия), Виржини Девеза (Alpha Violet, Франция), Джоанна Солецька (Alhapanda, Польша), Альваро Вега (Doblesentido, Испания).

«Мы в EAVE очень рады организовать тренинг «EAVE on Demand» в Украине, который является первым шагом нашего сотрудничества, с последующей перспективой открыть новые возможности совместного производства и сделать украинских производителей кино частью нашей профессиональной сети EAVE. Это кажется логичным шагом прямо сейчас, когда украинский парламент недавно принял новый закон о поддержке украинского кинематографа», - считает программный менеджер EAVE Сату Эло.

Учредители Ассоциации Киноиндустрии Украины положительно оценивают первый опыт организации масштабного обучающего семинара для профессионалов в области кино с участием зарубежных экспертов и обещают на этом не останавливаться.

«Тренинг от EAVE был одним из первых шагов украинской киноиндустрии в ее интеграции в европейское общество. Мы планируем в дальнейшем организовывать подобные мероприятия, которые позволят углубить связь с международной киноиндустрией», - подчеркнул Председатель Ассоциации Киноиндустрии Украины Владимир Яценко.

Также положительно оценил сотрудничество с АКУ и EAVE основатель Благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский.

«Благотворительный фонд, который я основал, вот уже 5 лет поддерживает украинский кинематограф. За это время мы помогли огромному количеству режиссеров представить свои фильмы на крупных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Таллине. провели Дни украинского кино в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Венгрии. Также, мы выдавали гранты на обучение за рубежом нескольким украинским режиссерам. Ассоциация киноиндустрии Украины предложила новый образовательный формат - привозить в Украину международных экспертов, которые будут рассказывать о последних тенденциях в мировой киноиндустрии, познакомят с инновационными технологиями в продвижении кино. Мы поддержали эту идею, так как она позволяет обучить значительно большее количество кинематографистов, и надеемся сделать такие встречи регулярными», - отметил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

В повышении квалификации отечественных кинематографистов заинтересованы и в Госкино Украины. Его глава обещает содействовать в организации обучающих программ для отечественной киноиндустрии.

«Госкино и в дальнейшем будет поддерживать подобные инициативы, поскольку украинское кино сейчас нуждается именно компетенции в способах продвижения и дистрибуции. Мы также будем привозить еще больше спикеров из других стран, для того, чтобы охватить знания о современной киноиндустрии как в локальных, так и в глобальных проявлениях», - заявил Филипп Ильенко.

Поздно вечером, после окончания выступления последнего эксперта, представители киноиндустрии подходили к организаторам и благодарили за проведение полезного мероприятия. Многие из них еще во время лекций выкладывали в социальные сети фото самых интересных слайдов презентаций и делились с коллегами впечатлениями от услышанного.

EAVE (Европейский Аудиовизуальный Бизнес) является ведущей организацией в области подготовки, развития и организации сети для кинопроизводителей в Европе. Тренинг по маркетингу и дистрибуции кино является одной из передовых учебных программ института. В нем объединен значительный опыт, который EAVE имеет на международном рынке и налаживании сетей с индивидуальным подходом для индустрии в Украине.