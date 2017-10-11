Генри Штеренберг презентовал "Украинскую Мечту" на фестивале "Сикорский Челлендж"

В Киеве стартовал шестой по счету фестиваль инновационных проектов «Sikorsky Challange 2017». Ежегодно он проводится на базе Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — лидера в Украине по производству стартапов (новых перспективный проектов в разных областях науки). Традиционно в рамках в рамках фестиваля проходит всеукраинский конкурс страпатов, где встречаются разработчики проектов и представители большого инвестиционного бизнеса. Одна из особенностей конкурса в том, что в жюри заседают отечественные и зарубежные бизнесмены. Они отдают голоса за тот или иной проект лишь в том случае, если готовы вложить в него собственные деньги.

Фестиваль «Sikorsky Challange» — наиболее значимое событие в сфере инновационных технологий. В этом году его участниками стали народные депутаты Украины — Сергей Тарута и Александр Данченко. Последний был студентом столичной «политехники», а теперь является членом жюри фестиваля и главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи.

— В 2012 году, когда конкурс старпатов проходил впервые, лишь два проекта получили инвестиции на общую сумму 22 тысячи долларов, — говорит ректор «КПИ имени Игоря Сикорского» Михаил Згуровский. – А уже в 2015 году в 23 инновационных проекта было инвестировано 26 миллионов долларов.

Сенсацией фестиваля стала новость о создании целой системы реализации креативных идей украинских изобретателей. Так, при «КПИ» открылся научный парк, где победители конкурса стартапов могут реализовать свои проекты при поддержке грантовых и венчурных фондов. При этом держава не остается в стороне, а начинает делать первые шаги для внедрения в жизнь ценных идей отечественных кулибиных.

— Сейчас перед нами стоит задача создать инновационную экосистему при «КПИ», — заявил глава правления Государственного инновационно-финансового учреждения при Министерстве экономического развития и торговли Украины Владимир Ставнюк. — Почему это важно? Например, в Кракове при Ягеллонском университете существует технологический парк (та же экосистема), который обеспечивает работой 150 тысяч человек. Правда, Польша инвестирует в свои стартапы 4 миллиарда евро ежегодно. К сожалению, сегодня Украина не может делать большие финансовые вливания в инновационное развитие. Но мы предлагаем альтернативу — механизм поддержки зарубежных инвесторов.

— Если научные идеи получат поддержку государства и крупных зарубежных инвесторов, это может увеличить рост ВВП с сегодняшних четырех процентов до пятидесяти, — считает ректор «КПИ имени Игоря Сикорского» Михаил Згуровский. – Поэтому мы вместе с нашим партнером, президентом американской компания UGTI Генри Штеренбергом разрабатываем принципиально новую концепцию работы с зарубежными компаниями.

Генри Штеренберг берет на себя миссию оператора по привлечению иностранных компаний, которые будут инвестировать средства в украинские стартапы и выводить их на международный рынок. Помощь компании UGTI очень важна, ведь существует ментальный разрыв между культурами западного и украинского бизнеса. Для преодоления этого разрыва UGTI выступит посредником, чья задача объяснить зарубежным инвесторам, как работать в Украине, и подготовить наших стартаперов для сотрудничества с иностранными бизнесменами.

— Среди стран с развивающейся экономикой Украина наиболее привлекательна для иностранных инвесторов, — объясняет президент американской компании UGTI, украинец по происхождению Генри Штеренберг. – В первую очередь из-за ее интеллектуального фонда – «золотых голов». Однако я считаю своей задачей не просто привлечь зарубежные денежные потоки в Украину, но и помочь стране, где я родился и вырос, совершить экономический прорыв. Для этого начинаю реализацию своего глобального проекта «Украинская мечта» — это план экономического возрождения страны на базе технологических, инженерных и научных ресурсов. Я убежден, что Украина может доминировать в мире по 24 экономическим и научным направлениям. Необходимо лишь создать условия для развития и поддержки интеллекта украинцев.