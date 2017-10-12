"Коммуникационная платформа Дома инноваций отвечает интересам ученых и бизнеса" - Игорь Янковский

10 октября 2017 года в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция, на которой было представлено исследование группы «Рейтинг» на тему «Проблемы популяризации науки в Украине». Опрос проводился по заказу Общественного союза «Форум Украинского Партнерства». Всего было опрошено 1000 ученых, представлявших 35 научных учреждений в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

Перед журналистами выступили руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, бизнесмен и меценат, инициатор проекта «Дом инноваций» Игорь Янковский, доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко и руководитель «Дома инноваций» Александр Кульвановский.

Согласно данным исследования, которые обнародовал Алексей Антипович, 86% ученых убеждены, что они должны заниматься популяризацией науки, но на практике это делает только 45%, причем - преимущественным образом на волонтерских началах.

55% респондентов отметили, что им трудно доносить информацию о своих изобретениях через СМИ. Специализированные издания работают на узкую аудиторию, а «популярные» СМИ предпочитают развлекательную информацию (это констатируют 59%).

Главное нарекание ученых, касающееся их нынешнего положения - низкая оплата труда и недостаточное финансирование научной деятельности. Именно по этой причине 28% респондентов готовы оставить науку, а каждый четвертый думает об эмиграции. С другой стороны, 93% ученых также стремятся воплотить результаты своей деятельности на практике и рассчитывают на поддержку инвесторов. Способствовать решению этой проблемы могут бизнесмены, которые заинтересованы во внедрении инноваций.

Итак, обе стороны нуждаются в своеобразном «месте встречи», чтобы узнать, чем они могут быть полезны друг другу. Ответить на этот запрос призван «Дом инноваций» - созданный по инициативе бизнесмена и мецената Игоря Янковского.

По его словам, идея организации коммуникационной платформы для всех участников рынка инноваций возникла еще год назад. Тогда организаторы провели масштабную конференцию «Дом инноваций на Троицкой площади», участники которой четко высказались в поддержку создания специального центра для популяризации науки и обмена информацией между учеными, бизнесменами и журналистами.

Опрос «Рейтинга» подтвердил эти данные. Почти 90% респондентов выступают за создание центра, который бы специализировался на популяризации отечественных научных исследований, оказывал техническую помощь ученым, способствовал формированию положительного имиджа ученых и распространял новости о науке и инновациях в Украине.

«Все, кто пришел на конференцию год назад, говорили об одном и том же, но на разных языках. Поэтому у меня родилась идея создать единую коммуникационную платформу, которая бы занималась популяризацией науки в Украине и способствовала налаживанию связей между учеными, предпринимателями, журналистами и другими сообществами. Очень хорошо, что большинство ученых поддерживают эту идею. Проект «Дом инноваций» уже работает, есть профессиональная команда. Мы планируем привлекать резидентов из разных сфер - медицины, биологии, химии, инфраструктуры, социальных наук. Убежден, мы сможем аккумулировать интересные идеи, новые разработки на одной площадке и стимулировать внедрение инноваций в Украине», -подчеркнул Игорь Янковский.

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко отметил, что отечественный бизнес все больше интересуется инновациями.

«Понемногу вижу позитивные шаги со стороны бизнеса. Предприниматели обращаются к науке, потому что они понимают, что просто за счет перепродажи, за счет транспорта, энергоресурсов не получится хорошего европейского бизнеса. Нужно вкладываться в науку и получать ноу-хау, информацию, на которой можно заработать деньги в принципе за небольшие инвестиции», - подчеркнул ученый.

По словам руководителя «Дома инноваций» Александра Кульвановского, команда проекта четко выделила два тренда, которые и подтвердили результаты опроса: ученые хотят коммуникации, и они присутствуют в социальных сетях.

«Мы стартовали через Facebook и уже через два месяца мы охватили аудиторию в полмиллиона уникальных пользователей. Из них 30% подключались к активному просмотру контента, обменивались комментариями. То есть, тема науки и инноваций интересует большую аудиторию. Еще одна наша находка - англоязычный контент. Нашу страницу Facebook читают в 35 странах мира, а сайт - более 85 стран мира. Мы открыты для общения, партнерства и работаем над тем, чтобы все больше людей интересовались украинской наукой и инновациями», - отметил Александр Кульвановский.