Искусство манипуляции в фильме "Афера доктора Нока"

Пропитанный оптимизмом и человечностью фильм режиссера Лоррэйн Леви является свободной адаптацией известной пьесы "Нок, или Чудеса медицины".

В главной роли звезда комедийной драмы "1+1" и первый темнокожий актер, удостоившийся самой почетной французской кинопремии "Сезар" – Омар Си. Его герой умен, очарователен и крайне предприимчив. В прошлом ловкий мошенник, Нок принимает решение начать новую жизнь и осесть в уютном городке на востоке Франции. Освоившись на новом месте, он притворяется опытным домашним доктором. Будучи тонким психологом и красноречивым мастером манипуляции, Нок с легкостью придумывает для каждого подходящий диагноз и изобретательный способ лечения. Заработав авторитет у жителей, он с радостью считает деньги и параллельно подыскивает ключик к сердцу местной красавицы. Однако общественное признание провоцирует зависть некоторых жителей, в том числе и тех, кому есть что рассказать о неоднозначном прошлом Нока.