Посольство ОАЭ проводит благотворительные акции для украинских детей, нуждающихся в особом внимании

Сегодня для киевских школьников из специальной школы I-II ступени №12 руководитель политического, экономического и информационного отдела посольства Наджла Аль-Раис и консультант экономического отдела Виктория Рахматуллина при поддержке Благотворительного фонда Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума подготовили специальные подарки!

2017 год провозглашен руководством страны «Year of giving», и именно под этим девизом состоялось мероприятие, в рамках которого дети получили рюкзаки со школьными принадлежностями, тетради, ручки, краски, карандаши, альбомы и много других полезных вещей для комфортного обучения.

Кроме 61-го школьного набора для нуждающихся учеников, посольство подарило киевской школе №12 часть лабораторного оборудования для классов физики и химии, а также оснастило мультимедийными экранами шесть школьных комнат.

«Важный приоритет деятельности нашего посольства – оказывать помощь и творить добро. И это особенно актуально в рамках «Year of giving», провозглашенного в нашей стране. Нам приятно организовывать подобные акции, тем самым проявляя наше уважение к украинцам и желание укреплять дружбу и партнерство между нашими государствами. Такие подарки помогут детям получать и углублять знания, ведь за ними будущее», – отметила руководитель политического, экономического и информационного отдела Посольства ОАЭ в Украине Наджла Аль-Раис.

Также для школьников подготовили развлекательную программу, ставшую прекрасным дополнением к мероприятию. Дети не только получили полезные для обучения и творчества наборы, но и море положительных впечатлений и незабываемых эмоций.

В свою очередь школьники встречали дорогих гостей – иностранных дипломатов и сотрудников посольства – по украинскому обычаю с хлебом и солью.

В планах Посольства ОАЭ в Украине еще много мероприятий, цель которых – помогать тем, кто в этом нуждается. Так, в ближайшее время подобные акции пройдут еще в нескольких школах украинской столицы. А итоговым событием станет благотворительное мероприятие в КГГА, которое состоится при участии Киевского городского председателя Виталия Кличко.