Восемь наград для 1+1 медиа на конкурсе Ukrainian Design: The Very Best of

25 октября, конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2017, который состоялся в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week, объявил победителей. 1+1 медиа подавал работы в двух категориях: Графический дизайн (Graphic Design) и ТВ/Промо и Анимационный дизайн в Фильме (TV/Promo & Film Motion Graphics). В общем команда группы получила целых восемь наград The Very Best of и Best of 2017.

Четырьмя премиями был отмечен канал 2+2, который представил свой глобальный ребрендинг в средине августа 2017.

Логотип 2+2 получил сразу две награды – премию The Very Best of в категории Graphic Design и премию Best of в категории TV/Promo & Film Motion Graphics. Каналу также достались награды Best of за айдентику бренда и The Very Best of за визуальную айдентику.

Знак отличия The Very Best of получил и документальный фильм «Дети победы», который канал 1+1 представил в этом году ко Дню памяти и примирению 8 мая – премию получила промо-кампания фильма в категории TV Program/Film Promo - Campaign.

Конкурс также отметил премией The Very Best of дизайн титров и анимационную графику в подкатегории Title Design & Motion Graphics of Film/Series сразу два проекта – «Дети победы» и вторая часть историко-документального фильма «Украина. Возвращение истории».

Титул Best of за анимационную графику в подкатегории TV Program/Film Promo - Promo Spot Motion Graphics получила промо-кампания к девятому сезону программы «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым: по случаю путешествия Дмитрия в Японию анонсы сезона сопровождали иероглифы, означающие глобальные ценности и явления, понятные каждому человеку на Земле.

Конкурс Ukrainian Design: The Very Best of держит за цель не только награждение лучших украинских дизайнерских работ, но и создание благоприятных условий для развития новых проектов и ознакомление общественности с локальным креативным потенциалом.

В этом году в состав жюри конкурса входили ведущие дизайнеры, архитекторы, креативные продюсеры, режиссеры, арт-директора и другие лидеры сферы из США, Дании, Германии, Канады, Швеции, Китая, Нидерландов, ОАЭ, Австрии, Грузии, Греции, Финляндии, Польши, Гонконга и Великобритании.