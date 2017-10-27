Какую ткань выбрать для обивки домашней мебели?

Во многом комфорт и срок эксплуатации мягкой мебели в домашних условиях определяется тем, какой обивочной тканью покрыта рабочая поверхность этих предметов интерьера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что владельцы мягкой мебели со временем или даже сразу после покупки мебели меняют ткань на новую, более практичную, более приятную на ощупь. На рынке тканей представлены десятки вариантов различных материалов, а тематические магазины продают мебельную обивку практически любой ценовой категории. Но какую ткань выбрать?

Один из самых распространенных вариантов – это флок. Материал представляет собой связку синтетического и природного сырья. Причем соотношение не в пользу природного компонента. Тем не менее, он достаточно долговечен, служит до 10 лет, спокойно переживает несколько чисток, но может истереться в местах сгиба мебели. Флок имеет ворсистую структуру с небольшой длиной нитей, приятен на ощупь. Минус – способность электризоваться.

Жаккард – это материал, который получают путем переплетения нескольких синтетических и натуральных нитей. Встретить эту обивку чаще всего можно на диванах, креслах и стульях. Жаккард достаточно плотен, хорошо выдерживает сухую чистку, долго служит, приятен на ощупь. Отличительной чертой жаккарда является солидный внешний вид. Минус этого типа обивки – относительно высокая цена.

Микрофибра – один из самых практичных материалов. Несмотря на то, что на рынке тканей он появился сравнительно недавно, многие предметы интерьера в стиле модерн обивают именно микрофиброй. Производят ее из синтетических или хлопковых волокон, которые дополнительно пропитывают тефлоновым материалом. Микрофибра прочна, не оставляет зацепок, не пропускает загрязнения. Особенность микрофибры – однотонность.

Искусственная кожа – еще один популярный вариант. На рынке обивочных тканей представлен большой ассортимент вариаций ненастоящей кожи – искусственная кожа с тиснением, с бархатистой поверхностью, износостойкий кожзаменитель, рифленые материалы, мягкие или лакированные варианты и даже кожа «под крокодила». Срок службы и эксплуатационные качества экокожи напрямую зависят от ценовой категории и производителя.

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