Отели и рестораны будущего: об этом говорили дизайнеры на встрече AT THE HOTEL

Компания Caparol Ukraine стала инициатором встречи с дизайнерами и архитекторами, которая прошла 26 сентября в Radisson Blu Hotel. Будучи трендсеттером в сфере оформления интерьеров отелей, кафе и ресторанов, компания поделилась своим видением будущего интерьерных решений в этом сегменте.

Маркетинг директор Caparol Ukraine Алексей Ничипорук рассказал о том, как продукция Caparol применялась для реализации ярких архитектурных объектов в Украине. «Отели и рестораны – это места, которые отражают текущие потребности общества. И мы знаем эти потребности, так как на протяжении нескольких поколений изучаем и работаем с ними, - рассказывает Алексей. – Сегодня человек не гонится за впечатлениями или разовыми эмоциями. Наоборот, он нуждается в возможности поддерживать свой образ жизни в любом месте, в котором бывает. И интерьер играет в этом немаловажную роль».

«Сегодня мы поговорим о цветовых тенденциях, в интерьере жилых и нежилых помещений», - многообещающе заявила руководитель FarbDesignStudio DAW SE Магрит Уоллмерт во время своего выступления. Кроме того, она поделилась интересным опытом работы со зданиями старше 50 лет в Германии и рассказала об оформлении поверхностей в интерьере, дизайне отелей, с акцентами на кафе, бары и рестораны.

Эксперты Caparol каждый год трудятся над определением трендовых цветов, которые ложатся в основу модной палитры на весь период. В этом году они подарили дизайнерскому миру 28 модных оттенков и четыре цветовых комбинации, актуальных для любого интерьера. Все основные цвета – природные, естественные и привычные глазу.

Взять хотя бы комбинацию терракотового, синего и цвета хаки. Сочетание оттенков земли, неба и леса в интерьере – мечта любого эко активиста.

Стильным сочетанием будет комбинация красного, камышового и бежевого цветов. Забудьте об алых парусах: оттенки сорбетового красного обеспечат мягкие переходы и умеренную энергию в помещении. Отличным контрастом станут камышовый и мягкий бежевый.

Пастельные оттенки мятного, абрикосового и лимонного цветов неожиданно объединились в модную палитру со свежим и «вкусным» настроением.

Сочетание коньячного, синего, желтого и светло-серого цветов, смотрится довольно неожиданно. Этим союзом дизайнеры как будто говорят «не будьте слишком серьезными!» и предлагают в классическом коньячном интерьере акценты желтого и королевского синего.

Эксперты не настаивают на соблюдении рекомендаций по этим сочетаниям. Каждый волен выбирать себе цвета по душе, ведь выбор подходящего оттенка – залог комфорта в помещении на долгие годы.

Сотрудничество с дизайнерами, архитекторами и мастерами – одно из важных направлений деятельности Caparol Ukraine. По словам руководства, мало знать самому, нужно делиться знаниями с теми, кто непосредственно будет работать с твоим продуктом. Именно эту цель преследовали организаторы встречи, привлекая дизайнеров и архитекторов к обсуждению.

На встрече компания Caparol Ukraine также презентовала новый промо ролик, в котором рассказала о том, чем гордится и как видит свою работу. При этом видео не содержит прямой информации о продуктах компании, больше акцентируя внимание на результате – красоте и функциональности, а также тех, кто стоит за созданием этой красоты.

500 000 м2 – это общая площадь поверхностей исторических достопримечательностей, восстановленных с использованием материалов Caparol. Эта внушительная цифра дополняется другими, более крупными: 5 000 000 м2 надежного утепления, 16 000 000 м2 инновационных фасадов, 32 000 000 м2 стильных и экологичных интерьеров. Самые известные архитектурные объекты, при оформлении которых использовалась продукция компании, - НСК «Олимпийский», «Донбасс Арена», Екатерининская площадь (Одесса), Софиевский собор (Киев), Верховная Рада, Успенский собор и колокольни Киево-Печерской Лавры, а также множество других объектов, список которых можно продолжать бесконечно.

«В этом ролике мы хотели сказать спасибо тем людям, которые вместе с нами сохраняют и творят историю Украины. Все архитектурные решения, которые актуальны сегодня или были актуальны сотни лет назад, требуют не только качественных материалов, но и высокой профессиональной реализации, – комментирует Алексей Ничипорук, маркетинг-директор компании. – Мы, как производитель, знаем каждую молекулу нашей краски, наиболее эффективные технологии утепления, лучшие методы нанесения и постоянно совершенствуемся. Но, когда материал попадает в руки настоящего мастера – именно в этот момент и создается история».

Обучение мастеров – одно из приоритетных направлений работы компании. Сеть салонов Caparol Center регулярно проводит мастер-классы, доступные для специалистов отрасли. Тематика различна: знакомство с ассортиментом, декоративные техники и материалы CapaDecor, системы утепления фасадов, гидроизоляция, промышленные и декоративные покрытия и т.п. Теория всегда дополняется практикой, которую искусно преподносят технологи, маркетологи и менеджеры по продажам.