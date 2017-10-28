Макс Поляков и его поддержка разнообразных образовательных технологических конкурсов

Сейчас в мире проводятся разные мероприятия для изобретателей, чтобы они могли представить свои идеи и продемонстрировать свои творческие инновации. Если проект заинтересует инвесторов, то он может получить материальную поддержку, что позволит вывести разработку на рынок. Существует много хороших площадок для презентации новаторских идей.

Vernadsky Challenge

В Украине в 2015 году впервые было проведено мероприятие под названием Vernadsky Challenge, посвященное инновационным разработкам. Его инициатором стал Макс Поляков – управляющий компании по управлению активами Noosphere Ventures.

Vernadsky Challenge – конкурс, где все желающие могут продемонстрировать свои стартапы. Здесь можно выиграть грант в 2 миллиона гривен на реализацию своих идей. В дополнение к материальной поддержке компания Noosphere Ventures, которой руководит Макс Поляков, предлагает консультационною и информационную помощь. Экспертиза и рекомендации от Noosphere Ventures во многом помогут в развитии инновационного проекта и вывода его на рынок.

В этом году Макс Поляков из Ноосферы подчеркнул, что целью конкурса является привлечение новых талантов, которые еще не представляли свои проекты на подобном мероприятии. Макс Поляков отметил свою искреннюю веру в то, что часть зрителей Vernadsky Challenge также захочет стать в будущем его участником и представить свою гениальную идею.

WIIPA

Платформа WIIPA помогает изобретателям со всего мира показать свои гениальные идеи. Таланты со всего мира могут продемонстрировать на специальных выставках и конкурсах свои проекты для привлечения внимания спонсоров.

James Dyson Award

На этом мероприятии специалисты в области промышленного дизайна могут представить свои проекты. Победители получают материальную помощь в размере 3,5-40 тысяч долларов для того, чтобы можно было и дальше развивать свои идеи. Даже если не удается выиграть грант, его можно компенсировать огромным опытом и полезными контактами.

ATCE

Конференция по инновационным разработкам каждый год проводится в американском штате Техас. Сюда приезжают ученые со всего мира, чтобы показать свои научные и технические проекты.

E-Fest

Конкурс ежегодно проводится для учащихся специальностей, которые основываются на высокотехнологичных разработках. Продолжительность мероприятия составляет три дня и за это время можно посоревноваться и представить свои идеи потенциальным инвесторам.

Здесь мы перечислили лишь несколько из существующих площадок, на которых вы сможете презентовать свои проекты. На самом деле возможностей для разработчиков намного больше. И, если вы уже не первый год вынашиваете уникальную идею в своей голове, пора использовать все варианты! Поверьте в свои силы и сделайте первый шаг на пути развития своего стартапа.