Фотосинтез: творчество, "День" и "Фокстрот"

В Киеве в художественной галерее «Лавра» начала работу выставка лучших работ ХІХ Международного фотоконкурса газеты «День». Более 3000 фоторепортеров из разных уголков Украины приняли участие в этом фотоконкурсе, фотографии 200 лучших разместились в залах столичной галереи, а вскоре отправятся по городам Украины как передвижная выставка.

19 фотовыставка газеты «День» получила название «Фотосинтез». «Это синтез искусства через фотографию, как сочетание отдельных эмоций, чувств, событий в одно целое, - пояснила главный редактор «Дня» Лариса Ившина, открывая выставку. - это «фото-синтез», который помогает бороться с «общественным авитаминозом», синтезирует радость и энергию. Неслучайно основным цветом мероприятия был выбран «золотой лайм» - он не просто модный, а «заряжен» позитивом.

На открытие фотовыставки приехали авторы наиболее метафорических и впечатляющих снимков, чтобы получить ценные призы от редакции и от партнеров.

Симпатией «Фокстрота» в этом году стала работа Ивана Антипенко из Херсона «Игры героев». «В этой работе - синтез желто-голубых цветов и милитари, радости и щемящей гордости за украинский непреодолимый дух», - сказала пресс-секретарь Группы компаний «Фокстрот» Алевтина Белецкая. - Это уже седьмая наша фотовыставка с «Днем» и мы убеждены, что издание реализует формат настоящего социального проекта. Ведь за 18 лет состоялось 128 фотовыставок в разных городах Украины, тысячи людей посмотрели на свою страну сквозь фотообъектив художников! Мы искренне благодарим команду газеты «День» за партнерство, включенность в подлинно народный социальный проект.

Справка:

Фотовыставка проводится ежегодно с 1999 года и формируется из лучших работ Международного фотоконкурса. Бренд «Фокстрот» с 2011 года поддерживает в пределах фотовыставки талантливых фотографов из разных городов Украины, которых ежегодно собирает газета «День». Среди отмеченных «Фокстротом» художников за эти годы - Александр Синельников из Одессы (работа «Фотомисливство»), Виктор Ковальчук из Киева (автор фотографии «I am Ukrainian»), Алексей Лебедь (работа «Сила и нежность»).

XIX Международная фотовыставка «День - 2017» работает с 28 октября по 8 ноября в «Лавре» Галерея искусств, ул. Лаврская, 1.

Вход свободный.