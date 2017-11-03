19 октября состоялась крупная конференция по интернет-маркетингу

Ukrainian Digital Conference 2017 прошла в Харькове. Организатором мероприятия выступило агентство интернет-маркетинга Webline Promotion.

Конференция отличается, прежде всего, своим масштабом. Целевая аудитория – специалисты в сфере маркетинга, владельцы бизнеса, то есть те, кто имеет непосредственное отношение к продвижению проектов в интернете. Мероприятие посетило более 600 человек, что говорит о значительной заинтересованности и актуальности представленных тематик.

Основные тезисы конференции

Несомненно, в современном цифровом пространстве происходят глобальные изменения. Они связаны преимущественно с новыми запросами пользователей и возрастающим требованиям к содержанию сайта. Первый нюанс – все больше людей посещают интернет-ресурсы с мобильных девайсов. Второй – никто не читает длинные и бессмысленные статьи. Материал должен быть содержательным и полезным, чтобы заинтересовать человека. Третье положение – пользователи становятся все менее восприимчивы к рекламе в стандартном ее понимании. Как результат, необходимо искать совершенно другие подходы к продвижению бизнеса в сети. Именно такие проблемы и были рассмотрены на Ukrainian Digital Conference.

В течение 6 часов выступлений спикеры говорили о таких темах, как:

- формирование контент-стратегии для создания действительно качественных материалов. Основная идея – необходимо продумать, какие статьи будут максимально полно отвечать на вопросы пользователей, а не вызывать у них желание покинуть сайт;

- грамотное использование инструментов аналитики, способных значительно упростить жизнь;

- развитие крупных проектов, особенности работы над ними;

- последние изменения в SEO-продвижении: подбор ключевых слов, их корректное использование;

- возможности прогнозирования и пр.

Особенности организации

Ukrainian Digital Conference 2017 стала не просто деловым мероприятием для специалистов в нише, а настоящей дружеской встречей. Мягкие кресла, вкусные напитки, тарелки с фруктами и сладостями – далеко не все составляющие этой атмосферы. В перерывах между выступлениями участники могли перекусить, поближе познакомиться со спикерами и обсудить интересующие детали. Отдельный бонус – вечеринка в клубе Radmir Main Place. Времяпрепровождение в неофициальной обстановке и возможность расслабиться после важного мероприятия – отличное завершение такого дня.