Курс "Команда и HR" Высшей школы коммуникаций
Многие владельцы бизнеса даже не пытаются реализовать свои амбициозные идеи и довольствуются малым именно потому, что «не с кем» реализовывать. Они не имеют команды единомышленников, которые бы «горели» идеей и были ориентированы на достижение результатов. Люди просиживают рабочий день, чтобы получить зарплату.
16-19 ноября состоится курс «Команда и HR» Высшей школы коммуникаций, где:
∙ владельцы бизнеса и управленцы получат инструменты для создания своей команды победителей;
∙ специалисты по работе с персоналом в компаниях узнают о передовом опыте коллег и смогут предложить стратегические решения руководству;
∙ сотрудники HR-агентств расширят свои горизонты, посмотрят на процессы компаний-клиентов под другим углом.
До 7.11 действует специальная цена!
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