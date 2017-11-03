Многие владельцы бизнеса даже не пытаются реализовать свои амбициозные идеи и довольствуются малым именно потому, что «не с кем» реализовывать. Они не имеют команды единомышленников, которые бы «горели» идеей и были ориентированы на достижение результатов. Люди просиживают рабочий день, чтобы получить зарплату.

16-19 ноября состоится курс «Команда и HR» Высшей школы коммуникаций, где:

∙ владельцы бизнеса и управленцы получат инструменты для создания своей команды победителей;

∙ специалисты по работе с персоналом в компаниях узнают о передовом опыте коллег и смогут предложить стратегические решения руководству;

∙ сотрудники HR-агентств расширят свои горизонты, посмотрят на процессы компаний-клиентов под другим углом.

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