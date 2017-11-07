В Минкультуры открылась выставка победителей конкурсов Детского рисунка, проведенного Фондом Игоря Янковского

В Минкультуры открылась выставка победителей конкурсов Детского рисунка, проводимого Фондом Игоря Янковского

6 ноября 2017 года в Министерстве культуры Украины открылась художественная выставка победителей конкурсов Детского рисунка «Украина глазами детей», которая на протяжении 5 лет проводится Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего».

Всего, за время проведения конкурса было получено почти 3000 работ, в нем приняли участие 2914 юных художников со всей Украины.

Экспозицию открыли основатель Благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский и министр культуры Украины Евгений Нищук. Также, в церемонии приняли участие юные художники - победители прошлогодних конкурсов, родители, преподаватели, директора художественных школ и студий.

Выставка детских рисунков «Украина глазами детей» разместилась на двух этажах министерства культуры. Она составлена из картин-победителей Всеукраинских конкурсов детского рисунка, которые на протяжении пяти лет организовывались и проводились Фондом Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего». В экспозицию вошли 66 картин-победителей в конкурсах: «Моя мирная Украина» (2014), «Вера. Надежда. Любовь» (2015), «Украина: путь к миру» (2016), «Украина - земля талантов» (2017). Их авторами являются юные художники со всей Украины в возрасте от 5 до 17 лет.

Обращаясь к гостям, учредитель фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский сказал: «Фонд организовывает самый большой в Украине конкурс детского рисунка на протяжении 5 лет, и за это время мы представляли детские работы не только в Киеве, но и в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже. И вот экспозиция из лучших картин развернута в здании Министерства культуры. За прошедшие годы у нас выстроились хорошие партнерские отношения с Министерством культуры, Госкино Украины. И это здорово, когда на благо Украины работают все заинтересованные стороны – и меценаты, и государство. Я понимаю, что не все участники нашего конкурса станут художниками, не все выберут профессии, связанные с искусством. Однако, я абсолютно уверен, что чувство гармонии, чувство прекрасного будут сопровождать их в течение всей жизни».

Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил важность проведения детских конкурсов, которые развивают талант юных украинцев. «Несмотря на то, что Министерство культуры – это государственное учреждение, мы стараемся быть открытыми, и этому способствует цикл выставок в этих стенах. Все, кто приходят в министерство, а здесь бывает множество делегаций, в том числе из-за рубежа, смогут получить эстетическое наслаждение, посмотрев на эти прекрасные рисунки. Мне очень приятно, что сегодня тут представлена выставка детских работ под символическим названием «Украина глазами детей». Я смело могу заявить, что у нас выстроились партнерские отношения с Фондом, который системно поддерживает культурные проекты в различных сферах: кино, изобразительное искусство и т.д. Для нас важна такая поддержка, вместе мы представляли украинское кино на международных кинофестивалях, организовали выставки, и я уверен, что будет еще много совместных культурных проектов», - заявил Евгений Нищук.

Приятным сюрпризом стал подарок от семьи юной художницы и неоднократной участницы конкурса Лилии Дорошенко. Девушка передала Игорю Янковскому в дар художественную картину «Патриоты Украины».

Выставка продлится с 06 ноября по 06 декабря 2017 года.

Ранее экспозиции картин выставлялись в здании Европейского парламента в Брюсселе, в Украинском культурном центре в Париже, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также неоднократно в столице Украины.

Напомним, Всеукраинский конкурс детского рисунка был основан Благотворительным фондом Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» (http://iff-charity.org) в 2013 году, с целью открытия и поддержки детских талантов в сфере изобразительного искусства. Наиболее масштабное в Украине детское творческое соревнование происходит раз в год, и призвано открыть миру новые яркие таланты нашего государства.