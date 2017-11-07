Новый магазин BROCARD в ТРЦ "Мост-Сити Центр" в Днепре

29 октября 2017 г. в днепропетровском ТРЦ «Мост-Сити Центр» состоялось открытие мультибрендового магазина парфюмерии и косметики BROCARD в новом концепте black&white.

В современном, элегантном магазине размещены корнеры всемирно известных бьюти-брендов, что предполагает вовлеченность покупателей в процесс подбора парфюмерии и косметики. Покупка превращается в роскошный fashion-ритуал, окутанный аурой красоты и чувственности.

Клиентам предложен богатый выбор нишевых ароматов, коллекция которых размещена в отдельном зале. Впервые в городе можно познакомиться с благородной маркой испанской косметики Natura Bisse и культовым американским брендом Kiehl's. В ближайшее время будет открыт корнер декоративной косметики Tom Ford. Знаменитые марки Shiseido, La Prairie и Hermes восхищают широтой ассортимента и великолепным представлением.

BROCARD – это изысканная атмосфера, профессиональные консультации, отличный сервис и только оригинальная продукция всемирно известных производителей парфюмерии и косметики.

ООО «Брокард-Украина» управляет магазинами парфюмерии и косметики под торговыми знаками BROCARD, развивает бренды М.А.С и Kiehl's в Украине. На сегодняшний день в 25 городах работают 96 магазинов общей площадью около 31 тыс. кв. м. и интернет-магазин Letu.ua. По результатам 2016 г. общий оборот сети составил 3 млрд. грн., сеть посещают 1 миллион 200 тысяч постоянных клиентов, количество сотрудников – более 1500 человек. "Брокард-Украина" входит в 10 самых эффективных ритейлеров (Forbes, 2015) и в 500 крупнейших компаний в Украине (delo.ua, 2016). BROCARD – лучшая сеть парфюмерно-косметических магазинов в 2016 году (премия «Выбор потребителя 2016»).

www.brocard.ua