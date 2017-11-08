В Киеве состоялся всеукраинский турнир по боксу за Кубок чеченской диаспоры

16:25, 08 ноября 2017
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В Киеве  С 4 по  5 ноября   в спорткомплексе «Спартак»  прошёл ежегодный  всеукраинский боксерский  турнир среди молодежи за Кубок чеченской диаспоры. На ринге встретились юные боксёры, представляющие спортивные организации г. Киева и Украины. Поединки проходили в нескольких весовых категориях. Все спортсмены, независимо от возраста, показали зрелищный бокс, приложив максимум усилий для достижения поставленной цели.

Соревнования проводились по всеукраинским правилам «AIBA».

Боксеров-победителей наградили памятными медалями, дипломами, призовыми  кубками и денежными поощрениями.

Награды победителям и участникам соревнований вручали: Глава ВОО "Диаспора чеченского народа" Данил Гончаров,  председатель киевской городской ячейки Арби Каимов и чемпионы мира по профессиональному боксу Хусейн и Хасан Байсангуровы.

Глава  чеченской диаспоры Данил Гончаров поздравил всех юных спортсменов и призвал их не бояться  ставить перед собой самые смелые цели, преодолевать трудности и побеждать . Пожелал  участникам   удачи и новых побед.

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