В Киеве состоялся всеукраинский турнир по боксу за Кубок чеченской диаспоры

В Киеве С 4 по 5 ноября в спорткомплексе «Спартак» прошёл ежегодный всеукраинский боксерский турнир среди молодежи за Кубок чеченской диаспоры. На ринге встретились юные боксёры, представляющие спортивные организации г. Киева и Украины. Поединки проходили в нескольких весовых категориях. Все спортсмены, независимо от возраста, показали зрелищный бокс, приложив максимум усилий для достижения поставленной цели.

Соревнования проводились по всеукраинским правилам «AIBA».

Боксеров-победителей наградили памятными медалями, дипломами, призовыми кубками и денежными поощрениями.

Награды победителям и участникам соревнований вручали: Глава ВОО "Диаспора чеченского народа" Данил Гончаров, председатель киевской городской ячейки Арби Каимов и чемпионы мира по профессиональному боксу Хусейн и Хасан Байсангуровы.

Глава чеченской диаспоры Данил Гончаров поздравил всех юных спортсменов и призвал их не бояться ставить перед собой самые смелые цели, преодолевать трудности и побеждать . Пожелал участникам удачи и новых побед.