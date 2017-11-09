Дом инноваций организовал круглый стол "Наука, бизнес, инновации. Кто главный?"

6 ноября 2017 года в помещении «HUB 4.0» прошел круглый стол «Наука, бизнес, инновации. Кто главный?», организованный Общественным союзом «Форум украинского партнерства» в рамках проекта «Дом инноваций».

Во время круглого стола было четко определено три тенденции: бизнес готов вкладывать в научные разработки, но только если они воплощены в реальный продукт, ученые остро нуждаются в менеджерах, которые помогут им коммерциализировать научные разработки, государство делает определенные шаги в направлении поддержки отечественных инноваций, но, как часто происходит в нашей стране, особого эффекта это пока не имеет.

В обсуждении приняли участие бизнесмен и меценат, инициатор проекта «Дом инноваций» Игорь Янковский; ученый, ведущий научный сотрудник отдела биологических систем Института физики НАНУ Семен Есилевский; социолог, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович; патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко; а также другие эксперты в области науки, бизнеса и инноваций.

Участники круглого стола обсудили, что именно является инновациями, какие инновации интересуют бизнес, готовы ли инвесторы вкладывать в наукоемкие проекты, а также кто должен первым начинать диалог – бизнес или ученые.

Как утверждает ведущий научный сотрудник НАНУ Семен Есилевский, инновации не всегда связаны с научной деятельностью. «То есть инновации не обязательно базируются на научных достижениях, это может быть прорыв в любой сфере деятельности. Однако без совместной работы – фундаментальной науки, прикладной науки и инженерии невозможно понять – будет ли стартап воплощен в жизнь, удовлетворит ли он запросы бизнеса. Поэтому тут нужен диалог всех вовлеченных сторон».

Главный ученый компании «Yunasko» Юрий Малетин, поделился опытом взлетов и падения крупных проектов, в том числе и на примере собственной компании. «Все, кто работает в области hi-tech, должны, как боксеры, держать удар. Наша компания занимается суперконденсаторами, и за много лет пережила разные кризисы, но выстояла, и сейчас успешно продолжает свою работу и новые разработки. В каком-то смысле мы действительно стали чемпионами, ведь наши готовые устройства используются в лучших лабораториях мира, американские военные отбирают и тестируют наши устройства. Я считаю, что в инновациях должна быть рыночная конкуренция, иначе инвестор может подумать, что эта разработка никому и не нужна. Всегда там, где появляется прорывная идея, там же появляется и конкуренция. А у наc многие ученые считают, что не имеют конкурентов на своем пути, и это их большая ошибка».

Бизнесмен Игорь Янковский считает, что многим ученым и инноваторам для успешной реализации своих планов нужно место, где они смогут рассказать о своих проектах. «Моя главная идея состоит в том, что всем представителям – науки, бизнеса, инноваций, государства - нужно больше общаться. Для этого нам не нужны посредники, вроде различных хабов и площадок, а должна быть единая коммуникационная платформа, где все представители смогут вместе договориться о сотрудничестве. На сегодняшний день, к сожалению, многие даже не знают о том, как начать диалог, кому представить свои идеи и стартапы. Постсоветское мышление навязывает нам недоверие друг к другу, каждый ищет в партнере подвох, но так быть не должно. Поэтому и возникла идея создания «Дома инноваций», где ученые и инноваторы смогут представить свои проекты, идеи, разработки, а я, как и другие бизнесмены, если меня это заинтересует, смогу вложить в это деньги. То есть мы можем быть полезны друг другу», - поделился бизнесмен и инициатор создания «Дома инноваций» Игорь Янковский.

Основатель и управляющий партнер «AVentures Capital», глава набсовета UVCA Андрей Колодюк считает, что любая инновационная разработка должна доказать свою значимость для бизнеса. «Как сейчас работает стартап? Нужно построить MVP, то есть прототип, и «обкатывать» его на реальных клиентах, чтобы подтвердить ваши гипотезы о нужности продукта. Когда мы говорим о науке, то нужно создавать хакатоны, которые также нужно «обкатать» на людях, на сервисе, для того, чтобы показать насколько ваша инновационная разработка влияет на успешность или конкурентоспособность вашего продукта».

Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович сообщил о результатах недавнего уникального исследования, проведенного для «Дома инноваций». Согласно исследованию, большинство украинских ученых недовольны уровнем дохода и финансированием своих исследований. Но только треть самостоятельно пытается найти финансирование в виде грантов или инвестиций. Также он отметил, что только 45% занимаются популяризацией науки.

В процессе обсуждения участники круглого стола и гости в формате «свободного микрофона» обменялись мнениями не только о проблеме диалога между наукой, бизнесом и инновациями, но и затронули качество образования и уровень подготовки научных кадров.

Круглым столом «Наука, бизнес, инновации. Кто главный?» «Дом инноваций» начинает серию встреч, на которых планируется обсудить актуальные проблемы ученых, инноваторов и инвесторов, наладить мосты между наукой и бизнесом.

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