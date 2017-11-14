Владимир Дорош анонсировал концертный тур и стал рекордсменом Украины

7 ноября был зафиксирован музыкальный рекорд в категории «Наибольшее количество альбомов, выпущенных одновременно».

Заслуженый Артист Украины Владимир Дорош выпустил 6 альбомов, 5 из них впервые: "Калина","Новий День", "В Городе Моём", "Канадiйський", "Місія Любов", изданных крупнейшей рекординговой компанией Украины «MOON RECORDS».

«Такого до этого в Украине не делал никто. Максимум, что могут выпускать артисты, это 1-2 альбома за год, и результат Владимира вызывает глубокое уважение», отметил представитель Книги Рекордов Украины Игорь Пидчибий.

Не только количественные показатели произвели впечатление на Председателя Наблюдательного Совета Национального проекта «Книга рекордов Украины» Олега Иваненко. Он сказал: «Все, что пронизано духом Украины, что может прославить нашу страну далеко за ее границами, не останетеся без нашего внимания. Мне импонирует глубочайший смысл содержания текстов в сочетании с высококлассным саундом и это именно та музыка, которую я считаю настоящей». .

В свою очередь Генеральный директор «MOON RECORDS» Татьяна Корчемаха выразила мнение, что это только начало их творческого партнерства с Владимиром, а также, отметила высочайший профессиональный уровень исполнителя и его команды.

Специально к релизу пластинок состоялась премьера оригинального сайта дискографии www.vladimirdorosh.com, аналогов которому на сегодняшний день нет. Отличительной чертой этого веб-ресурса является эргономичность и максимально дружественное отношение к пользователям. Для посетителей сайта это возможность ознакомиться с творчеством артиста и приобрести понравившиеся композиции из одного источника.

«Миссия Любовь» - это и название альбома и всеукраинского концертного тура, о котором Владимир Дорош заявил одновременно с установлением рекорда.

2 декабря в Полтаве и 8 декабря в Кривом Роге состоятся первые концерты тура при участии профессионалов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, поп-рок-группы «Гармония», который впечатляет своим составом - более 10 человек! Только живой объемный звук, без использования фонограммы.

В программе прозвучат новые разножанровые композиции из премьерных 6-ти альбомов, а также, полюбившиеся слушателям хиты, которые ротируются на волнах многих радиостанций. Зрителей ждет качественный живой звук, в сочетании с оригинальным световым шоу, спецэффектами и декорациями.

Концерт Владимира Дороша – это откровенный разговор по душам, в котором певец говорит о самом сокровенном: любви, дружбе, уважению к родителям, отчему дому, бережному отношению ко всему, что нас окружает. Произведения Владимира Дороша позитивны и добры. Каждый, кто побывает на его концерте, получит приятные эмоции тепла и радости.