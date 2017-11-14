Нововедения для БТИ или новые техпаспорта для граждан

Несколько месяцев назад был обнародован проект приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины «О внесении изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества», который вызвал бурную реакцию специалистов на рынке недвижимого имущества, но пока не был официально выдан.

Даным приказом планируется утвердить изменения в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации, что повлияет на каждого, кто является или планирует быть владельцем недвижимого имущества. В связи с этим предлагаем Вам разобраться в самых значимых изменениях.

Во-первых, при выявлении самовольно (незаконно) построенного объекта недвижимости БТИ обязаны будут сообщить об этом в органы местного самоуправления, а также архитектурно-строительного контроля, что в свою очередь повлечет проверку с последующим наложением штрафа.

Во-вторых, в Инструкцию будет внесен перечень строительных работ по перепланировке и реконструкции, разработка проектной документации и получение разрешительных документов на которые будут являться обязательными.

Планируется установить порядок технической инвентаризации объектов неоконченного строительства, в частности обязательной станет фотофиксация на этапе составления технического паспорта. А также урегулировать проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества повышенной опасности, режимных объектов и объектов, которые образовались в результате разделения и объектов.

Кроме того, планируется ужесточить требования к субъектам проведения технической инвентаризации (БТИ). Если ранее БТИ были коммунальными и государственными, то с 2013 года проводить техническую инвентаризацию и выдавать технические паспорта имеют право субъекты предпринимательской деятельности, у которых работает хотя бы 1 сертифицированный сотрудник (в т.ч. юр.лица частной формы собственности и даже физ.лица-предприниматели). В случае повышения требования до 3 или даже 5 сертифицированных специалистов в штате БТИ, мелкие предприниматели будут вынуждены прекратить свою деятельность. С другой стороны, нужно отметить, что предприятие с несколькими сертифицированными специалистами смогут предоставлять более качественные услуги, чем повсеместно одиноко работающие ФЛП, которые в реалиях современной Украины не могут гарантировать собственную состоятельность даже на несколько месяцев вперед.

На данный момент это только запланированные изменения, но в ближайшем будущем они могут быть воплощены в реальность, с которой нам всем придется считаться, поэтому советуем Вам вовремя обращаться к профессионалам для урегулирования вопросов в сфере недвижимого имущества.