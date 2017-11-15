Украинский луч cолнца: Sasha Ray презентует клип на песню "Душа"

Певица, модель и самая красивая украинка Sasha Ray порадовала своих поклонников премьерой клипа на песню «Душа».

Последний романтик

Очаровательная исполнительница песен, победительница всеукраинского конкурса «Самые красивые женщины Украины» Sasha Ray презентует долгожданный клип на песню Дениса Мусаева «Душа».

Киевлянка Саша Рей только недавно начала карьеру певицы и уже успела записать 14 песен и выпустить 7 клипов. Стиль, в котором работает Саша, — luxury pop-dance — понятен каждому и в то же время отражает внутренний мир исполнительницы.

Саша Рэй — одна из самых романтичных певиц современной украинской эстрады. Своим творчеством она хочет вернуть веру в светлые чувства и вечные ценности.

Автор текста и музыки — Денис Мусаев — вдохновился легендой о вечной любви и создал для Sasha Ray одну из самых лиричных баллад современной украинской эстрады.

Восточная любовь с украинским колоритом

Режиссером нового клипа Саши Рэй стал известный украинский клипмейкер Александр Филатович. Послужной список режиссера насчитывает более 200 клипов. Филатович сотрудничает с Александром Пономаревым, Ириной Билык, неАнгелами, А.Р.М.И.Я., NikitA и многими другими известными исполнителями. Фанаты Sasha Ray увидят кумира в качественно новом образе.

Клип снимали в нескольких локациях: на берегу океана и возле старинного восточного замка. С помощью такого нежного видеоряда режиссеру удалось передать романтическую атмосферу песни.

Песня «Душа» вышла в июне 2017 года и успела понравиться фанатам исполнительницы. В начале ноября на странице Sasha Ray в Instagram http://instagram.com/sasha.ray вышел тизер нового клипа. За пару дней трейлер свежей работы певицы набрал более 30 000 просмотров.

В репертуаре Sasha Ray — наиболее известные и полюбившиеся широкой публике песни: «Тебя мало», «Полчаса», «Боль-любовь», «Мечта». Последний клип на песню «Фото в Инстаграм» собрал более 260 000 просмотров в YouTube. Sasha Ray желает всем своим поклонникам встретить настоящую любовь и никогда не отпускать ее.