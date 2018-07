Фотографы с мировыми именами представят свои звездные работы на KYIVPHOTOWEEK 2017

В рамках форума в международном гостинично-офисном комплексе "Торонто-Киев" пройдет крупнейшая выставка фотографий в Украине, на которой фотографы с мировыми именами будут представлять свои разножанровые фото-работы.

Среди самых известных фотографов, которые лично будут участвовать в первой киевской фото-неделе KYIVPHOTOWEEK 2017 и представят свои работы :

Гисберт Ханекроот (Gijsbert Hanekroot) - один из самых известных музыкальных фотографов. Считается, что он лучше всех задокументировал золотую эпоху истории мирового рока, его концертные снимки всегда фиксировали наиболее мощный момент шоу. Ханекрооту позировали Мик Джаггер и Род Стюарт, Джон Леннон, Девид Боуи, другие и фотограф пытался посмотреть глубже сценического образа и показать не звезду, а личность. В Киев Ханекроот привезет больше 30-ти уникальных тиражных снимков, которые перенесут посетителей Форума в ту легендарную атмосферу 70-х;

Джессика Крейг-Мартин (Jessica Craig-Martin) - фотограф, которая известна в мире своим реалистичным подходом к фотографии хроники светской жизни. Если на страницах известных глянцевых изданий лица людей светских тусовок обычно улыбающиеся и идеальные, то Крейг-Мартин передает наименее волшебные моменты крутых вечеринок. На ее фотографиях нет того гламура "высшего света", который сформировался в нашем сознании, ее снимки на грани комичности и искусства. В работах фотографа отражается грустная реальность светской жизни и отвратительная сторона, которая замалчивается;

Руслан Лобанов (Ruslan Lobanov) - один из наиболее влиятельных фотографов Восточной Европы. Cпециализируется на жанрах портретной / обнаженной съемки, преимущественно работая с аналоговыми технологиями. Секрет его успеха - особенный кинематографический вкус и любовь к деталям. Обнаженность героинь мастера выглядит настолько естественно, что зритель акцентирует свое внимание не только на ней. Лобанов активно сотрудничает с арт-галереями и проводит выставки в Украине и Европе. Альбом Руслана "Nudes in the city" (2015) - проект о душе и истории величественных городов мира, которые раскрываются благодаря женским обнаженным характерам, а также фото-работы из новой книги "The wrong door" (2017) - будут представлены в рамках KYIV PHOTO WEEK 2017 Reality.Evidence;

Сергей Тумасов (Sergey Tumasov) - известный украинский пейзажный фотограф, путешественник- экстремал. За плечами Тумасова больше десятка экспедиций, в том числе несколько ночных подъемов на вершины Анд и Гималаев. Он фотографирует отдаленные уголки Земли - горы, вулканы, пустыни, океанские побережья, национальные заповедники и тому подобное. Его работы отмечены наградами мировых конкурсов Epson Pano Awards и International Loupe Awards. Кроме того, широкой украинской общественности Сергей Тумасов известен еще и как автор, чья фотография в 2016 году на благотворительном аукционе по сбору средств для лечения украинских детей с проблемами сердца была продана за 100 000 грн;

Юрий Санин (Yuriy Sanin) - настоящий мастодонт аналоговой фотографии. Снимает только на пленку, используя камеры большого формата. Самостоятельно обрабатывает фотоматериалы, только авторская оптическая печать. Фотографии Юрия как бы дышат энергией тех мест, где он побывал. На первой киевской фото-неделе Юрий представит серию работ, сделанных на величественном грузинском Кавказе;

Саша Зиневич (Sasha Zinevich) - мастер психологического и художественного портрета, успешно сочетает работу фотографа и актера в Киевском театре на Липках. Профессия актера помогает ему чувствовать человека и точно воссоздавать его глубокое эмоциональное состояние в фотографии;

УНИАН (работы фотографов информационного агентства) - одного из самых авторитетных фотосервисов среди украинских информационных агентств и сайта фото-новостей с архивом, который содержит около 1 млн. фото. УНИАН выступает в качестве главного информационного партнера KyivPhotoWeek 2017 и представит репортажную фотографию;

обладатель фотографического Оскара, лучший концептуальный фотограф мира Роман Пятковка; куратор, легенда украинского арта Виктор Сидоренко; интеллектуал-философ Александр Клименко; галерея Brucie collections с экспозицией уникальных фотографий, известный украинский фотограф-документалист Игорь Гайдай и др.

Кроме того, на KYIVPHOTOWEEK 2017 будет представленная экспозиция студенческих работ.

Полный список участников первого международного фотографического форума и программа их публичных выступлений по ссылке.

Особым событием первого международного фотографического форума KYIVPHOTOWEEK 2017 станет выставка репортажных фото УНИАН о событиях и известных политиках Украины. УНИАН представит работы фотографов, которые в разные годы сотрудничали с одной из первых украинских фотослужб за все время ее существования, с целью показать зрителю разные политические события из истории независимой Украины и известных политиков в тех изменениях, которые произошли за эти годы. Об этом сообщила руководитель фотослужбы Инна Соколовская.

"Отбирая фотографии для форума, мы ставили целью показать зрителю, что репортажи фотослужбы УНИАН - это история независимой Украины в ежедневной работе наших фотографов. И потому, что фотограф информационного агентства является не просто свидетелем событий, а он переживает все вместе с другими украинцами, имея свою, субъективную мысль, чувства и вкладывая душу в свою работу, репортажные фотографии порой выходят достаточно ироничными. Для выставки мы отобрали фотографии, которые ярко иллюстрируют события из истории современной украинской политики, известных каждому украинцу VIP- персон, изменения их политических статусов, взглядов, внешности с точки зрения фотографов УНИАН" - рассказала Инна Соколовская.

На киевской фото-неделе УНИАН представит 20 фотографий, сделанных в разные годы с 1998-99 по 2017 год, за период от момента основания фотосервиса агентства до сегодняшнего времени. Авторами представленных работ являются Виктор Побединский (соучредитель фотослужбы УНИАН), Александр Синица (один из первых фотографов УНИАН, который и сегодня является штатным фотографом фотослужбы), Владимир Гонтар, Андрей Скакодуб, Инна Соколовская и Вячеслав Ратинский (самый молодой из штатных фотографов УНИАН).

Открытие I международного фотографического форума KYIVPHOTOWEEK 2017 состоится 23 ноября в 19-00. Наибольшая в Украине фото-выставка, которая будет занимать общую площадь около 3000 м², будет работать до 26 ноября по адресу : Киев, ул. Большая Васильковская, 100 (международный гостинично-офисный комплекс "Торонто-Киев").

Как УНИАН сообщал ранее, соучредители KYIVPHOTOWEEK, соучредители Фонда Art Spatium Сергей Тумасов и Владислав Тузов отметили, что идея организовать международный фотографический форум KYIVPHOTOWEEK возникла из того, что в Украине очень много талантливых, но малоизвестных фотографов, которые имеют трудности с представлением своих работ. "Проходит много выставок - индивидуальных, персональных, и, по большей части, они проходят незаметно. И вот в этом году в Киеве пройдет наибольшая в Украине выставка фотографий, "- акцентировали соучредители первой украинской фото-недели.

Также соучредители киевской фото недели 2017 сообщили, что в рамках форума планируются лекции, посвященные проблемным вопросам авторского права, на которых будет освещаться отношение фотографа к своим, чужим работам, как защищать свои авторские права, как их регистрировать и какие права есть у фотографов, в том числе важный вопрос, который волнует многих фотографов, - что фотограф может снимать на улице и что он может делать с этими фотографиями.

Кроме того, на KYIVPHOTOWEEK 2017 впервые будут представлены пять работ фотографов-любителей, которые по итогам голосования жюри станут финалистами конкурса любительских селфи- фото мобильным телефоном "Интересно о себе", организованного ОО "Щасливе місто". Про это сообщила почетный президент общественной организации, руководитель пресс-центра УНИАН Ирина Головатенко. Победителя конкурса, уточнила она, выберут посетители наибольшей в Украине фото-выставки путем зрительского голосования.