Как выбрать хороший массажер

Иногда самолечение может принести немалую пользу. В основном это заметно в ситуациях, когда речь идет о самомассаже. Эта процедура помогает расслабиться, оздоровиться и получить немалое удовольствие. И для того, чтобы достичь максимального эффекта, потребуется обзавестись специальным массажером.

Виды массажеров — как сделать правильный выбор

Чтобы найти оптимальный массажер, потребуется сориентироваться в его планируемом использовании. Так, универсальных моделей попросту не существует. Некоторые из них предназначаются для работы с глазами и головой, некоторые оптимально подойдут для массажа спины. Существуют и специальные приборы, которые предназначены для массажа ног и бедер.

Отдельным подвидом стоит определить специальные массажные подставки для стоп. Они могут улучить кровообращение и расслабить мышцы. Некоторые из них можно с таким же успехом использовать и для массажа кистей рук. Так можно моментально снять усталость и физическое напряжение.

Более распространенными являются специальные приборы для всего тела. Они могут производить массаж определенных участков тела. Также сюда относятся специальные накидки или матрасы, которые накладываются на кресла и оказывают активное массажное воздействие на ноги, спину и плечи.

Особой популярностью среди женщин пользуются устройства для борьбы с целлюлитом и лишним весом. Естественно, не стоит расценивать массажер как панацею, которая моментально поможет похудеть. Однако именно как составляющая комплексной терапии, данный прибор сможет принести немалый эффект.

Для избавления от целлюлита стоит выбирать ручные электрические массажеры. Производители комплектуют их определенным набором насадок, которые комбинируют вибрационный массаж и прогрев инфракрасными лучами. Такие модели улучшают обмен веществ, способствуют улучшению кровоснабжения. Уже через несколько процедур можно заметить некоторые изменения в проблемных участках тела.

Принципы функционирования массажеров

Массажеры отличаются между собой и по принципам функционирования. Так, можно найти модели, основывающиеся на вибрации, компрессионном или вакуумном действии, или же на создании импульсов. Менее распространенными являются приспособления для шиацу или роликового массажирования. Если же целью потенциального покупателя стоит не только расслабление, но и оздоровление, стоит присмотреться к моделям с инфракрасным излучением.

Также хорошим вариантом станут специальные пояса, которые сочетают в себе прогревания, импульсное воздействие, и вибрационные движения. Так удается сжечь жировые отложения и улучшить мышечный тонус. Если же стоит цель избавиться от целлюлита, действенными будут специальные массажеры, которые действуют по вакуумному принципу.

Подводим итоги

Массажеры – это отменные устройства, которые помогут создать максимальную релаксацию и принести пользу от массажа даже без помощи квалифицированных специалистов. Наиболее недорогими устройствами такого типа являются механические модели. Они могут использоваться для самостоятельного массажа головы, лица, шеи, бедер и прочих частей тела.

Более внушительными возможностями обладают электрические устройства. Они могут использоваться для самых разнообразных массажных процедур.

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