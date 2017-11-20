БФ Александра Шевченко "Новый Ивано-Франковск" вошел в отчет INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Также с 2014 года и до сегодня обеспечивают помощь инвалидам боевых действий и бывшим участникам АТО , которые получили ранения, занимаются реабилитацией пострадавших и их семей, пишет International Human Rights Commission.

И все это делается на бесплатной основе за счет вышеуказанных доноров, как пример:

- ежегодным 3-дненым отдыхом пенсионеров из Ивано-Франковска в ТК «Буковель» охвачено 7538 человек;

- забота о ветеранах Великой Отечественной войны Ивано-Франковской области - около 300 человек в год (с 2014 года - текущий проект) получают продуктовые наборы, которые сотрудники Фонда приносят домой;

- 3-дневный отдых для работников сферы образования в ТК «Буковель» из Ивано-Франковска - 1831 человек. (2015-2017 г.)

- 3-дневный отдых для медицинских работников в ТК «Буковель» из Ивано-Франковска - 1973 лиц;

- ежегодное сотрудничество с НПО Ивано-Франковска и области для реабилитации взрослых с ограниченными возможностями в ТК «Буковель» - 277 человек. Программа реабилитации длится 1 неделю на базе ТК «Буковель», где предлагают индивидуальный подход к потребностям каждого из ее участников;

- отдых, оздоровление и реабилитация участников ATO и членов их семей, детей погибших участников АТО, семей "Небесной сотни" в ТК Буковель - 603 человек (всеукраинский проект - участники из Ивано-Франковска, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Киева, Кривого Рога и другие);

- ежегодное бесплатное обучение на лыжах для 1-х классов в ТК «Буковель» - (в течение 2014-2017 гг.) 8579 детей - занятия проводятся лучшими инструкторами лыжной школы Буковель. С 2012 по 2016 учебный год - 7228 детей из Ивано-Франковска;

- ежегодное оздоровление детей в лагере "Артек-Буковель" в ТК Буковель - 5746 детей (2014-2017 гг., текущий проект). С 2014 по 2017 - 4869 детей из Ивано-Франковска и других городов Украины при поддержке благотворительного фонда Александра Шевченко «Новый Ивано-Франковск») - 877 детей. Лагерь принимает детей не только летом, но и во время осенних и весенних каникул;

- ежегодное восстановление детей с ограниченными возможностями, в сопровождении родителей в ТК «Буковель» из Ивано-Франковска и области - 2824 человек. Дети с церебральным параличом и другими проблемами опорно-двигательного аппарата, детей с аутизмом и синдромом Дауна, с задержкой психического развития. Программа включает в себя лечебный массаж, соляную пещеру и лечебные ванны с гидромассажем, занятия с психологом для детей и родителей, творческие мастерские, развлечения с аниматорами;

- оздоровление детей с диабетом наряду с их родителями (2017 г.) - от Ивано-Франковска. "Артек-Буковель" дал детям возможность прийти со своими родителями и стать здоровее;

- христианский лагерь при содействии УГКЦ в Яремче ( отель "Эдельвейс" ) - 358 детей из Ивано-Франковска (2016-2017 гг) В сопровождении священников и волонтеров с УГКЦ - для детей из социально незащищенных категорий населения и детей из малообеспеченных семей из Ивано-Франковска. Кроме отдыха и развлечений в Яремче, дети вместе с волонтерами УГКЦ посетить ТК Буковель с экскурсиями;

- С 2014 по 2017 г. текущий проект, более чем 71 000 гостей посетили ТК "Буковель" в рамках 1-дневной экскурсионной программы для жителей Ивано-Франковска и других городов Украины. Среди них есть дети-сироты и социально незащищенные категории населения, так как Благотворительный фонд Александра Шевченко "Новый Ивано-Франковск" активно сотрудничает с волонтерами и благотворительными фондами и организациями Украины;

- конкурс патриотической работы среди учащихся 5-11 классов. Ивано-Франковск (по инициативе народного депутата Александра Шевченко). В программе конкурса не только денежные призы для учащихся-победителей и их учителей, но также ценные подарки и бесплатные экскурсии по историческим местам Украины;

- инициатива 2014 года - отдых 15 лучших студентов Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника в ТК «Буковель»;

- центр военной подготовки и информации Александра Шевченко (2014-2017 гг) - помощь боевикам в зоне ATO (одежда и обувь, топливо и т.д.), лечение и реабилитация бойцов, военная подготовка и обучение членов центра на полигонах области - общая помощь в размере 612,931 грн;

- благотворительная помощь Украинской греко-католической церкви (в Ивано-Франковске и области) - пожертвования на литургии, паломнические, христианские праздники, строительство храмов и т.п.;

- помощь в издании книг и сборников стихов (2014-2017 гг) - в целом 126 972 грн.;

- спонсорство национальной сборной Украины по баскетболу (2015-2017 г.) под руководством тренера Юрия Ященко - проведение учебно-тренировочных сборов в ТК Буковель, поездки на соревнования в Чехию, Азербайджан, Китай - в целом 452 250 грн.;

- спонсорство Ивано-Франковского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко (2014-2017 гг) - ремонт помещений театра, постановка новых спектаклей и т.д. - на общую сумму 260 000 грн.;

- поддержка организации и проведения различных фестивалей и конкурсов в различных регионах Украины (2014-2017 гг) - на общую сумму 1 082 121 грн.;

- фестиваль современного искусства "Порто Франко Гоголя Fest 2016" года в Ивано-Франковске - 2 078 225 грн.;

- фестиваль современного искусства "Порто Франко 2017" - 4 055 728 грн.;

- обеспечение личной финансовой помощи жителям Ивано-Франковска и области (2014-2017 гг) – 1 839 290 грн. - помощь на лечение, улучшение финансового положения, издание книг, участие в различных конкурсах и спортивных соревнованиях;

- оказание материальной помощи организациям и учреждениям в разных регионах Украины (2014-2017 гг) - на общую сумму 1 860 375 грн. (школы, университеты, колледжи, детские сады, спортивные организации, творческие коллективы, общественные организации и т.д.).

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