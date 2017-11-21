Черная пятница в онлайн-магазине "Розетка" поможет отыскать подарки к зимним праздникам

Приятные осенние хлопоты

Уже несколько лет во многих европейских странах Черная пятница открывает долгожданный период зимних распродаж. Это мероприятие традиционно проходит в конце ноября, а если точнее - после американского праздника Дня благодарения. Позаимствовав эту традицию у американцев, большинство стран сохранили и дату проведения. В этом году "праздник шоппинга" состоится 24 ноября.

Ноябрьская распродажа привлекает всех, кто надеется купить какую-то долгожданную вещь с весомой скидкой. Иногда удается найти настоящий "шоппинговый клад". Скидка до 70% позволит приобрести фирменную технику, одежду или другое изделие известного бренда за бюджетную цену. Для кого-то это становится возможностью совершить покупку, которая в другие дни была бы слишком дорогой.

В Черную пятницу - за подарками

Сдержанные, здравомыслящие покупатели не торопятся тратить лишние деньги, даже при виде скидок. Далеко не всегда удается присмотреть себе какие-то полезные вещи по выгодной стоимости. Но это еще не повод игнорировать пятничную распродажу. Стоит вспомнить, что не за горами день Святого Николая, Новый год, а дальше - Рождество. Поэтому, возможно, стоит воспользоваться прекрасным шансом и поискать на распродаже подарки?

Если подумать, у такого решения немало плюсов. Во-первых, скидки Черной пятницы делают доступными товары, которые перед зимними праздниками могут стать слишком дорогими. Во-вторых, если хотя бы часть презентов приобретена заранее, количество праздничных хлопот ощутимо уменьшится. Кроме того, опыт подсказывает, что из-за предпраздничной усталости бывает непросто придумать хорошую идею для подарка. Фантазия сужается до сладостей или алкоголя, банальной парфюмерии или открыток с деньгами. А на осенней распродаже можно найти что-то действительно оригинальное, удачное и неожиданное.

Где найти недорогие и приятные подарки

Распродажа в большом интернет-супермаркете - это возможность сэкономить не только деньги, но и усилия. Что может быть проще, чем полистать страницы сайта в поисках скидок? Для этого не нужно ни выделять отдельное время, ни куда-то ехать. Такой шоппинг возможно осуществить с компьютера или смартфона, утром или в обеденный перерыв на работе.

Одни из самых выгодных и удобных условий предлагает известный интернет-магазин "Розетка". На его виртуальных полках имеется огромное многообразие вещей. Например, компьютерная и бытовая техника, электроника, инструменты, домашние, спортивные или автомобильные товары. Здесь есть отделы одежды, косметики, канцелярии, продуктов. Собственно, тут есть все, что можно найти в самом крупном современном гипермаркете.

На какие именно товары будут распространяться скидки, покупатели узнают только 24 ноября. Но тем, кто заинтересован в распродаже, следует заранее позаботиться о получении скидок. Для этого нужно зайти на сайт магазина и указать свой электронный адрес. В день Черной пятницы на указанную почту будет отправлен промокод. Именно он откроет доступ к многочисленным скидкам. Получить больше информации об условиях ноябрьской распродажи в интернет-магазине “Розетка” можно по ссылке https://rozetka.com.ua/blackfriday/