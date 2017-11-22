HDR10+: новый шаг HDR-технологий

Особенности HDR10+

HDR10+ — обновленная версия HDR10, которую разработчики смело называют новым стандартом для получения качественного изображения. Если предыдущие версии формата с расширенным диапазоном базировались на статических метаданных, то HDR10+ предлагает насладиться динамикой. Умная технология подстраивается под особенности каждой отдельной картинки, ее яркость, цвет и контраст.

Одноименный предшественник адаптировал все сцены фильма под параметры большей их части. Например, каждый светлый эпизод, даже если таких было немного, подстраивался под характеристики всего темного видеоматериала. В HDR10+ изображения сохраняют индивидуальность, а зрители у экранов телевизоров могут воспринимать контент в таких цветах, как видели его создатели. Благодаря этому картинка становится более реалистичной.

Техно-батл: HDR10+ vs Dolby Vision

- Динамический диапазон был создан компанией Dolby Labs немного раньше. Уместно отметить некоторые сходства и различия Dolby Vision и HDR10+:

- Американская компания с начала развития предлагала миру высокие стандарты яркости, контрастности и цвета. Samsung с технологией HDR10+ пришли к этому только недавно. Несмотря на это, Dolby Vision — не такой популярный стандарт для устройств отображения.

- Dolby Vision принадлежит американской компании Dolby Labs, поэтому стоимость реализации включает плату за лицензию. В то время как HDR10+ — открытый стандарт, который реализуется дешевле и может применяться любым производителем телевизоров или другой техники.

- HDR10+ уступает Dolby Vision по глубине цвета. В борьбу вступают 10- и 12-битная гамма, а победитель очевиден. Долби покоряет пользователей ошеломляющими изображениями с битовой глубиной. Это позволяет человеческому глазу видеть цвета максимально реалистичными, не искажая их. В свою очередь, HDR10+ — приверженец натурального 10-битного диапазона цветов.

Несмотря на определенные отличия, HDR10+ находится на одном уровне с крупнейшими стандартами HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR и HJG. Обладатели телевизоров Samsung могут быть уверены в качестве изображения, а владельцы моделей 2016 года обрадуются приятной новости о том, что компания в скором времени выпустит прошивку для прошлогодней серии домашней техники.

Телевизоры с технологией HDR10+ призваны сделать картинку на экране еще ярче, насыщеннее, контрастнее, а просмотр любимых фильмов — приятнее. Компания Samsung стремится сделать собственные разработки доступными. Чтобы подобрать современный телевизор, лучше отправиться на сайт Comfy.ua.